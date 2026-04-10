Cipri, el responsable del vino de 'oro' de Madrid que se hace con una de las mejores uvas del mundo: cuesta 12,60 euros

Las claves nuevo Generado con IA El vino 'Y volarás', producido en Arganda del Rey, está elaborado exclusivamente con uva syrah, considerada una de las mejores del mundo. A pesar de su calidad y premios internacionales, una botella de este vino cuesta solo 12,60 euros gracias a su producción en cooperativa. 'Y volarás' ha ganado tres oros en VinEspaña y varios premios Bacchus, posicionándose entre los mejores vinos a nivel mundial. Este vino destaca por su carácter multiaromático, su suavidad y su éxito tanto en ventas como entre el público femenino.

No hay que irse muy lejos de la capital para poder degustar y adquirir uno de los mejores vinos del mundo.

Es originario de Arganda del Rey, tierra vinícola por excelencia. Se llama Y volarás y es especial porque está producido con una de las 10 mejores variedades de uva del mundo, la syrah.

Destaca por ser un joven roble, debido a que está encubado en barricas de roble americano durante 12 meses.

Por sus características, se podría considerar que una botella podría costar entre 25 y 30 euros, pero se puede adquirir al módico precio de 12,60.

"Nuestro vino es tan económico porque somos una cooperativa agroalimentaria y, al final, somos la garantía de estabilidad del precio al consumidor", cuenta a EL ESPAÑOL Cipri Guillén, viticultor y uno de los responsables de la bodega.

Desde hace más de 20 años, los únicos propietarios de las vides que producen este caldo tan especial son Cipri y su familia.

Solo poseen tres hectáreas y media de syrah y, aunque es una producción baja, Cipri declaró a EL ESPAÑOL que no quería apostar solo por este proceso económico, sino por "el nombre de Arganda, por la cooperativa vinícola y aceitera de la zona y por unos vinos de calidad".

Syrah es una variedad que se suele combinar con otros tipos, como la tempranillo. Pero Y volarás destaca por ser el primer vino monovarietal 100%.

Aunque, para llegar a este momento, hubo que esperar a que las vides cumplieran 18 años, la mayoría de edad suficiente, según el enólogo y capitán de la bodega, Jaime Álvarez, para poder sacar adelante un syrah 100%.

De premio a premio

La espera mereció la pena porque, como bien ha destacado Cipri, desde la primera añada, Y volarás solo les ha dado alegrías a raíz de los distintos galardones que ha conseguido.

Este vino, con Denominación de Origen Vinos de Madrid, ha logrado tres oros en los premios VinEspaña, organizados por la FEAE (Federación Española de Enología).

'Y volarás' en la Vinícola de Arganda del Rey rodeada de galardones. Facebook (Cipri Cris)

Cabe destacar que, además del prestigio nacional, a partir de la tercera añada, en 2024, consiguió alcanzar tres Bacchus consecutivos, uno de los mayores reconocimientos internacionales de calidad vinícola.

En 2024 y 2026, Y volarás consiguió el Bacchus de oro. En cambio, en 2025, el Bacchus de plata.

"Con estos 3 premios consecutivos, podemos decir que estamos entre las mejores bodegas del mundo", ha comentado orgulloso uno de los responsables de que este vino sea tan bien valorado.

Y volarás

Cipri, al ser preguntado por el nombre de este galardonado caldo, ha explicado que la razón principal era porque habían hecho una apuesta muy fuerte en él y no podían ponerle "un nombre normal y corriente".

Asimismo, el viticultor resaltó que este nombre se une a los otros ocho vinos que conforman la bodega de Arganda del Rey, formando la siguiente oración:

"Volarás entre silencios para que en tus labios y con tu mirada me digas de palabra que estaré siempre contigo en tus manos y sin razón ni condición”.

Un vino "multiaromático"

Si desde la primera hasta la última vendimia este vino ha sido elogiado como uno de los mejores tanto a nivel nacional como internacional, es gracias a sus aromas únicos.

"Es algo único. Ya durante la vendimia, cuando la uva syrah está en la bañera, en el mismo remolque, genera unos aromas alucinantes. A mora, a frambuesa. Unos olores dulces", relata sorprendido el viticultor argandeño.

En cambio, una vez elaborado, esos aromas cambian y, como bien indica Guillén, presenta "toques a madera, a grosella y a ceniza de puro". "Aunque es raro decirlo, es así [...] Es un vino multiaromático", sentencia entre risas el viticultor.

Varias botellas de 'Y volarás' en los viñedos de Cipri Guillén en Arganda del Rey. Facebook (Cipri Cris)

"Conforme lo vas abriendo en la copa, va ganando muchísimo más en aromas. Entonces, tienes ahí una explosión de sabores bastante diferentes", añadió Cipri.

Además de resaltar sus aromas, el también responsable de la bodega del municipio ha querido hablar de su color debido a que no es "violáceo", sino "un tono anaranjado, rojizo. Típico de haber tenido algo de madera".

Una vez descrito el sentido del olfato y la vista, a la hora de hablar del gusto, Cipri lo considera como un vino "cariñoso".

"Es ligero, suave y persistente. No quema las amígdalas [...] Es un vino que no te deja indiferente, pero no es un vino pesado, no es un vino tosco. Es un vino que te cuida la garganta", explica.

Todo un éxito

Debido a su delicado sabor, su color y su diversidad aromática, Y volarás es considerado un éxito en ventas.

"Es un vino que está normalmente en el mercado 8 meses, 10 meses. No llega a estar más tiempo", ha declarado Cipri.

Se puede conseguir de manera física en la Cooperativa Vinícola de Arganda, en los supermercados Carrefour de la capital y en los supermercados BM.

En cambio, si se quiere adquirir online, es a través de la página web de la cooperativa: vinoaceite.com.

Asimismo, Guillén ha aprovechado para subrayar que este tinto ha conseguido alcanzar al "público femenino" y, normalmente, que un vino de estas características lo logre es "difícil y complicado".

Aunque esta bebida alcohólica es ya exitosa de por sí, el viticultor y también responsable de la bodega incita a que la gente lo pruebe para que "puedan volar" junto a ellos.

"Es un vino de la comunidad de Madrid, donde la profesión de ser viticultor es más complicada que en el resto del territorio nacional. Además, es un vino de cooperativa y la gente debería probarlo para poder volar junto a nosotros", comentó.