El futuro del campo de Rayo Vallecano está en EEUU: Ayuso busca empresarios americanos para invertir 60 millones

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha ofrecido este martes a empresarios estadounidenses invertir en la remodelación del estadio del Rayo Vallecano. Un proyecto que el Gobierno regional estima en torno a 60 millones de euros y que se plantea abierto a un modelo concesional, siempre que el recinto mantenga su uso deportivo.

La dirigente madrileña ha trasladado esta propuesta durante un encuentro con inversores organizado por Invest in Madrid en Nueva York, dentro de su viaje institucional a Estados Unidos. En ese foro ha destacado las oportunidades de inversión en infraestructuras deportivas en la región, poniendo como ejemplo el estadio situado en el distrito de Puente de Vallecas.

Según fuentes del Ejecutivo autonómico, la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte analiza distintas fórmulas de explotación para abordar la reforma integral del recinto. Entre ellas se contempla tanto la inversión directa como un modelo concesional, con el objetivo de atraer capital privado para financiar el proyecto.

La remodelación del estadio del Rayo Vallecano forma parte de un paquete más amplio de 13 proyectos estratégicos que Ayuso ha presentado ante empresarios, fondos de inversión y startups norteamericanas para incentivar nuevas inversiones en la Comunidad de Madrid.

Entre las iniciativas expuestas figura el futuro Distrito de Innovación de Madrid, un gran campus tecnológico que se levantará en la Ciudad Deportiva de Valdebebas y que, según las previsiones del Ejecutivo regional, podría aportar 1.200 millones de euros al año al PIB autonómico y generar más de 23.000 empleos cualificados.

Ayuso también ha puesto sobre la mesa otros proyectos de gran escala, como Madrid Nuevo Norte, al que ha definido como el mayor desarrollo urbanístico del sur de Europa, así como la futura Ciudad de la Salud, que integrará el Hospital público La Paz y la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de Madrid.

La presidenta madrileña ha incluido además entre las oportunidades de inversión el Gran Premio de España de Fórmula 1, que se celebrará durante diez años en un circuito próximo al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, y proyectos como la Ciudad de la Justicia, con una inversión prevista de 650 millones de euros.

A estas iniciativas se suman programas como Pueblos con Vida, orientado a revitalizar municipios de menos de 20.000 habitantes, o Madrid Región Universitaria, con el que el Gobierno regional pretende ampliar la oferta de residencias y colegios mayores para estudiantes en la comunidad.

Durante el encuentro, Ayuso ha animado a los inversores estadounidenses a "seguir poniendo sus ojos" en Madrid, que ha definido como la "región capital de España y al servicio de todos" y como un punto de conexión entre Europa y América para el desarrollo empresarial y tecnológico.

Rayo Vallecano

El ofrecimiento de la presidenta madrileña llega en un momento en el que el estadio de Vallecas arrastra desde hace años problemas estructurales y de mantenimiento que han reabierto el debate sobre su futuro.

El recinto, inaugurado en 1976 y con capacidad para unos 14.000 espectadores, ha sido objeto de distintas inspecciones técnicas que han señalado deterioro en graderíos, humedades y otras deficiencias propias de una instalación con décadas de uso y escasa renovación integral.

A estas dificultades se suman las limitaciones del estadio para crecer en capacidad y explotación económica, una de las principales demandas del club.

El Rayo Vallecano lleva tiempo defendiendo la necesidad de modernizar el recinto para adaptarlo a los estándares actuales del fútbol profesional.

El terreno es propiedad de la Comunidad de Madrid quiénes se han comprometido a remodelarlo e, incluso, llegaron adelantar a EL ESPAÑOL la idea de una reforma con más zonas comerciales, espacios de restauración y áreas VIP que permitan incrementar los ingresos y mejorar la experiencia de los aficionados.

En los últimos años se ha abierto además un debate entre reformar el estadio actual o levantar uno nuevo, una posibilidad que el presidente del club, Raúl Martín Presa, ha planteado en varias ocasiones. El problema es que desde el club se pretende que sea la Comunidad quién haga cargo a ese coste. Algo que se niegan desde la Puerta del Sol.

El Gobierno de la Comunidad de Madrid ha defendido reiteradamente (al igual que la mayoría de los aficionados) que el campo debe seguir ubicado en Vallecas, apostando por una remodelación integral que mantenga su vinculación histórica con el barrio. Además, aseguran que si el club quiere otro campo podrá tenerlo, pero pagándoselo con su propio dinero.

Dentro de el planteamiento de que el Rayo se quede en Vallecas, el Ejecutivo autonómico trabaja en un proyecto preliminar de reforma que permitiría modernizar las instalaciones, ampliar el aforo y añadir nuevos espacios comerciales, con una inversión que podrían realizar inversiones extranjeros que Ayuso ha ido a 'buscar' a Nueva York.