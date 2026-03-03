Madrid cambia las normas: los 22 barrios de Madrid donde se podrá ampliar la zona SER por la noche y los fines de semana

Las claves nuevo Generado con IA Madrid permitirá ampliar el horario del SER por la noche y los fines de semana en 22 barrios, tras la aprobación de la nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible. El Ayuntamiento podrá activar el SER los domingos y festivos en zonas con alta demanda de aparcamiento, adaptando el servicio a cada área según estudios de ocupación. Se crearán 66.120 nuevas plazas de aparcamiento regulado hasta 2035 y el SER llegará por primera vez a Puente de Vallecas y Moratalaz. La ordenanza endurece las restricciones a vehículos sin etiqueta ambiental y prevé ayudas para renovar el parque automovilístico, con 51,5 millones de euros en subvenciones hasta 2027.

La nueva Ordenanza de Movilidad Sostenible (OMS) de Madrid se pondrá en marcha a finales de marzo tras aprobarse definitivamente en el Pleno y estudiar las 110 alegaciones recibidas.

El área de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, dirigida por Borja Carabante, empezará a partir de marzo a analizar en qué barrios se ampliará el horario del SER por las noches, fines de semana y festivos. El Ayuntamiento dedicará "el resto de 2026" a realizar estos estudios.

La ordenanza permite por primera vez activar el SER también los domingos y festivos en áreas con alta ocupación de plazas de aparcamiento. Según el Ayuntamiento, el objetivo es adaptar el funcionamiento del estacionamiento regulado a la situación de cada zona.

Borja Carabante, delegado del Área de Gobierno de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Madrid, durante su intervención en la segunda jornada del IV Observatorio ODS '2030, 5 años para la meta'. Esteban Palazuelos

Hasta el momento, el SER funciona de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 y los sábados entre las 9.00 y las 15.00. Domingos y festivos siguen siendo días sin pago.

Con el nuevo marco, estos límites dejan de ser fijos. El Ayuntamiento podrá alargar el horario en franjas nocturnas y activar el pago en días que hasta ahora eran gratuitos, cuando los estudios de tráfico y ocupación acrediten una demanda elevada.

La Ordenanza de Movilidad Sostenible también prevé la ampliación del SER a 22 nuevos barrios. Se crearán 66.120 plazas adicionales hasta 2035.

La Ordenanza de Movilidad Sostenible de Madrid fija las normas que regulan cómo se mueve la ciudad: desde el tráfico y el transporte público hasta las bicicletas, patinetes y zonas de bajas emisiones. Su objetivo es reducir la contaminación y fomentar una movilidad más segura y sostenible.

En cada zona, los vecinos podrán votar si quieren o no aparcamiento regulado. El Ayuntamiento plantea esta vía para abordar el "efecto frontera", es decir, las áreas donde muchos conductores aparcan justo al límite del SER para evitar el pago.

Entre los barrios incluidos figuran Valverde (Fuencarral-El Pardo); Lucero, Aluche, Los Cármenes y Puerta del Ángel (Latina); Puerta Bonita, Abrantes, San Isidro, Opañel y Vista Alegre (Carabanchel); Zofío y Orcasur (Usera); Pueblo Nuevo, Quintana y Concepción (Ciudad Lineal); Marroquina, Fontarrón, Vinateros y Media Legua (Moratalaz); y San Diego, Palomeras Bajas y Numancia (Puente de Vallecas).

Será la primera vez que el SER llegue a los distritos de Puente de Vallecas y Moratalaz. Con ello, el número de distritos con aparcamiento regulado pasará de 13 a 15.

Además, se completará la implantación del SER en barrios ya previstos: Peñagrande (Fuencarral-El Pardo), Valdezarza (Moncloa-Aravaca), Opañel y San Isidro (Carabanchel) y Costillares (Ciudad Lineal). En total, se añadirán 11.372 plazas hasta 2029.

La nueva ordenanza también busca dar mayor seguridad jurídica a las Zonas de Bajas Emisiones. También con esta aprobación el Ayuntamiento le ganará la carrera a la posible anulación definitiva de las ZBE por parte de la justicia a petición de Vox, ya que, en esta nueva OMS, se incluye un nuevo informe de impacto económico que "subsana los errores del anterior", ha apuntado el delegado.

Ayudas a la movilidad

La normativa mantiene que los vehículos sin etiqueta ambiental de la DGT no podrán acceder a la capital, con excepciones. Los empadronados en la ciudad sin distintivo disponen de una moratoria para seguir circulando hasta diciembre de 2026.

El Ayuntamiento acompañará estas medidas con ayudas a la renovación de vehículos. Entre 2026 y 2027 se destinarán 51,5 millones de euros en subvenciones vinculadas a la movilidad sostenible, 25,75 millones cada año.