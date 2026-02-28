Los jóvenes menores de 30 años tendrán una deducción de hasta 400€ en la declaración de la Renta, según la Ley

Las claves nuevo Generado con IA Los jóvenes menores de 30 años en la Comunidad de Madrid podrán deducirse hasta 400 euros en la declaración de la renta. La deducción está dirigida a quienes compaginen estudios universitarios oficiales de Grado o FP de Grado Superior y trabajo. Para acceder a la ayuda, el joven debe estar matriculado a curso completo y acreditar actividad laboral durante al menos 300 días al año, con cinco meses coincidiendo con el periodo lectivo. Se estima que unos 15.000 jóvenes podrán beneficiarse de esta medida, con un presupuesto máximo de 6 millones de euros.

La Comunidad de Madrid se ha convertido en los últimos años en una de las regiones de España que más atención ha puesto al panorama fiscal de su territorio. El objetivo ha sido intentar aliviar a su ciudadanía, y a las personas con intención de llegar a la región, de la mayoría de las cuestiones que terminan reduciendo su patrimonio y su capacidad de ahorro e inversión.

Desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso prefieren que cierta parte del dinero esté en el bolsillo del contribuyente para que puedan gastarlo y, a la vez, dinamizar la economía, en lugar de que sea el ente público quien lo gestione. Es por ello que desde que comenzó su andadura en el Gobierno regional se han puesto en marcha varios paquetes de rebajas fiscales.

Las últimas han sido incluidas en los Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid y algunas de las medidas son realmente llamativas por lo positivas que son para los habitantes de la región. De hecho, una de las que más destaca es la que permite realizar una deducción de hasta 400 euros anuales a los jóvenes menores de 30 años que cumplan con una serie de requisitos.

Esta bonificación está destinada a ayudar a uno de los colectivos más vulnerables de la actualidad en la Comunidad de Madrid, como son los jóvenes, muchos de los cuales sufren para encontrar un trabajo. O incluso cuando disponen de ellos, sus salarios son tan reducidos que les hace imposible lidiar con el alto nivel de vida tanto de la capital como de muchos de sus municipios más cercanos.

Es por ello que ayudas como estas son tan útiles para que estas personas puedan también dinamizar en la medida de lo posible su actividad económica. Sin embargo, en este caso, la ayuda está dirigida a los menores de 30 años que se encuentren combinando estudios y trabajo, ya que podrán deducirse una parte de su matrícula.

¿Qué madrileños tienen derecho a la ayuda de 400€?

Sin embargo, esta ayuda no está disponible para todos los jóvenes, sino para aquellos que estudien y trabajen, aplicable desde 2026 dentro de la parte autonómica del impuesto. Además, esta deducción se debe realizar en base al siguiente concepto, y es el hecho de desgravarse el 50% del importe de la matrícula en estudios universitarios oficiales de Grado o ciclos de Formación Profesional de Grado Superior.

Para poder acceder a ella bastará con estar matriculado a curso completo y acreditar actividad laboral, por cuenta propia o ajena, durante, al menos, 300 días al año, de los cuales un mínimo de cinco meses deberá coincidir con el periodo lectivo, excluyéndose los contratos de formación.

Los cálculos del ejecutivo autonómico estiman en unos 15.000 los jóvenes que podrán beneficiarse de esta medida, para la que se destinará un máximo de 6 millones de euros, con el fin de respaldar su esfuerzo y su contribución al tejido productivo madrileño.