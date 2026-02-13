Nuevos cortes en el Cercanías de Madrid que afectarán a miles de usuarios: estaciones afectadas y fechas previstas

Las claves nuevo Generado con IA La estación de Sol en Madrid cerrará los días 14 y 15 de febrero, afectando a miles de usuarios de Cercanías. Las líneas C-3 y C-4 serán las más afectadas: los trenes de Aranjuez acabarán en Atocha y los de Parla, Getafe Sector 3, Colmenar Viejo y Alcobendas terminarán en Atocha o Nuevos Ministerios. El paso entre Nuevos Ministerios y Atocha estará cortado, recomendándose utilizar las líneas C-2, C-7, C-9 y C-10 por el túnel de Recoletos como alternativa. El cierre responde a trabajos para reforzar la seguridad y fiabilidad de la infraestructura, tras anteriores cortes en noviembre y diciembre.

Los trenes se han convertido en una de las grandes preocupaciones de los españoles. Se muevan por donde se muevan, hay una desconfianza total respecto a la seguridad que estos ofrecen para desplazarse. Especialmente los sistemas de alta velocidad como el del tren que provocó el terrible accidente de Adamuz. Sin embargo, la situación en muchos Cercanías no es mucho mejor.

Aunque en estos no se han producido accidentes, lo que sí ha golpeado a la tranquilidad de los usuarios son los efectos de la huelga convocada en los últimos días, la cual se iba a prolongar los días 9, 10 y 11 de febrero. Finalmente, esta fue desconvocada, pero dejó un lunes en ciudades como Madrid donde los retrasos de horas y los colapsos fueron los claros protagonistas.

En definitiva, inconvenientes que afectan al correcto funcionamiento de los trenes y, sobre todo, al normal desarrollo del día a día de los madrileños y de los españoles. Y son precisamente los habitantes de la región quienes van a tener malas noticias en las próximas horas, ya que se han anunciado nuevos cortes en el servicio de Cercanías que van a afectar a miles de usuarios.

Y es que la estación de Sol va a cerrar durante dos días, 14 y 15 de febrero, siendo protagonista de esos inconvenientes y obligando a muchos usuarios a tener que realizar itinerarios alternativos. Los más afectados serán los usuarios habituales de las líneas C-3 y C-4, los cuales tendrán que usar rutas por el túnel de Recoletos.

Además, desde Cercanías Madrid esperan que estos cortes ocasionen los menores contratiempos posibles, por lo que tratarán de mejorar los servicios durante esas fechas lo máximo posible, mejorando la fiabilidad de la red ferroviaria. El resultado que experimentarán los usuarios es que los trenes sí pasarán por Sol, pero no efectuarán la parada habitual.

Eso sí, el paso entre Nuevos Ministerios y Atocha estará cortado, por lo que la compañía ferroviaria recomienda a las personas que se suban a Cercanías durante estos días utilizar otras líneas. Especialmente aquellas que pasan por ese túnel de Recoletos.

El objetivo de estas obras es intentar reforzar la seguridad y la fiabilidad de la infraestructura. No obstante, durante las horas que dure la afección por los cierres y cortes, Cercanías se ha comprometido a ofrecer un servicio igualmente eficiente.

¿Cuáles serán las mejores vías alternativas?

Las líneas de Cercanías afectadas en estos cortes son la C-3 y la C-4. En la primera de ellas, los trenes con origen en Aranjuez comenzarán y finalizarán su recorrido en Atocha. Por su parte, los servicios de la C-4 procedentes de Parla o Getafe Sector 3 terminarán en Atocha y los que parten de Colmenar Viejo y Alcobendas-San Sebastián de los Reyes lo harán en Nuevos Ministerios.

Las mejores vías alternativas para continuar con sus viajes serán las líneas C-2, C-7, C-9 y C-10 de Cercanías, que atraviesan el citado túnel de Recoletos y unen Atocha con Nuevos Ministerios, garantizando la continuidad del trayecto.

Desde Renfe han recomendado a todos los usuarios planear sus desplazamientos contabilizando una mayor duración de tiempo. Además, se informará a través de varios canales de las mejores alternativas a los usuarios. Hay que tener en cuenta que estos trabajos en la estación de Sol dan continuidad a los ya realizados, los cuales provocaron cortes y parones en los meses de noviembre y diciembre.