Ya está disponible: estos son los madrileños que podrán acceder a ayudas para pagar el abono de transporte público

La vida en Madrid se ha convertido en una de las más difíciles de sobrellevar por su alto coste. Los precios de casi todo en la capital se encuentran disparados mientras los sueldos no crecen al ritmo que lo hace la inflación. Es por ello que cada vez más personas sufren para llegar a fin de mes o se encuentran rondando umbrales preocupantes.

Esta situación ha provocado que la mayoría de instituciones públicas tengan que prestar ayudas a la sociedad para que puedan acceder a determinados bienes y servicios como una vivienda, un vehículo o incluso para hacer la compra. Y es que, entre el Ayuntamiento y la Comunidad de Madrid han puesto en marcha en los últimos años subvenciones para ayudar a la ciudadanía en diferentes ámbitos.

Uno de los que más atención recibe es la movilidad. Y no solo la compra de vehículos, sino también los desplazamientos en transporte público. A pesar de que el precio del Abono Transporte al mes no es desorbitado, ya que una parte de su coste es sufragado por parte de la Comunidad de Madrid, para muchas personas o familias pagar esto cada mes supone un gran esfuerzo.

Por ello, desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso siguen apoyando a estas personas que, a pesar de encontrarse en situaciones de dificultad como el desempleo o con una renta muy baja, quieren seguir sumando en favor de la sociedad. Y con ese objetivo surge la ayuda para combatir el gasto que suponen los transportes públicos.

La utilización de estos servicios se considera clave para aquellas personas que, por ejemplo, no tienen trabajo y se encuentran en búsqueda activa de él, pudiendo acudir a entrevistas o procesos de formación para mejorar sus capacidades y aptitudes. Y es precisamente hacia estos individuos hacia quienes va dirigida la ayuda para pagar el Abono Transporte de Madrid.

¿Cómo solicitar esta ayuda?

Lo más importante que hay que saber es que la ayuda para pagar el transporte público no está disponible para todo el mundo, ya que está pensada para ayudar a aquellas personas que más lo necesitan. Por ello, se trata de una compensación dirigida hacia las personas que están desempleadas, pero que se encuentran inmersas en un proceso de formación activa.

Además, para poder recibir este bonus será necesario cumplir con unos requisitos que, precisamente, acreditan la necesidad de esta pequeña subvención. Por eso, solo se puede acceder a ellas si se participa en acciones de formación profesional para el empleo que son financiadas con fondos públicos, con el objetivo de sufragar desplazamientos en transporte público.

Se trata de una concesión directa y estable cuyas actuaciones se renuevan periódicamente, siendo la última el 30 de enero. Además, el plazo de resolución está fijado en un mes. Si se supera este tiempo, el silencio administrativo se entiende como que la solicitud ha sido desestimada.

Aquellas personas que se pueden enfrentar a esta situación suelen ser trabajadores a tiempo parcial, fijos discontinuos en periodos de ocupación; demandantes en mejora de empleo, trabajadores del sector agrario y autónomos.

Para poder ejecutar la solicitud es necesario estar inscrito como demandante de empleo, tener un Abono Transporte y realizar un curso presencial, de ahí la necesidad de movilidad, de al menos 100 horas de duración. Y para que la ayuda sea concedida será necesario haber superado el 25% inicial de la acción formativa, demostrando así la verdadera intención de realizar el curso.

Esta normativa hace que la financiación de esta ayuda para el presente año quede vinculada al Consorcio Regional de Transportes de Madrid.