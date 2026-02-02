Salomón Aguado, el alcalde de Madrid que ofrece vivienda gratis a los que trabajen en su ciudad: sólo pagarán gastos

El alcalde de Pinto, Salomón Aguado, en un acto del Partido Popular en Pinto Europa Press

El municipio madrileño de Pinto ha aprobado una medida sorprendente. El Pleno del Ayuntamiento ha aceptado reservar ocho viviendas públicas para sortear entre los médicos que trabajen en la ciudad.

La iniciativa ha salido adelante gracias a los votos a favor de PP y Pinto Avanza, desde el gobierno, y de Vox. Sin embargo, PSOE y Más Madrid votaron en contra.

Según ha comunicado el alcalde de Pinto, Salomón Aguado, esta medida busca incentivar la llegada de nuevos facultativos a la ciudad por la escasez de médicos que hay en España.

Por otra parte, diversas fuentes oficiales han confirmado que la adjudicación de las plazas se realizará a través de un concurso público mediante un comodato, un contrato en el que una persona física o jurídica entrega gratuitamente a otra una cosa no fungible para su uso durante un determinado tiempo, con la obligación de devolverla al finalizar dicho plazo.

Además, sobre el coste de esta propuesta, Aguado ha comunicado: "Los médicos elegidos únicamente tendrán que pagar sus gastos, y poco más".

En cuanto al momento cuando se implantará, el alcalde del Partido Popular ha confirmado que: "la administración local abrirá pronto esta convocatoria".

Ayuntamiento de Pinto EFE

Cada vez hay menos médicos en nuestro país. Esta situación ha afectado, en gran parte, a Pinto. La localidad madrileña tiene una gran falta de efectivos en dos de sus centros de salud como son los ubicados en el centro de la ciudad y el Centro de Salud Parque Europa.

Por otra parte, el Ayuntamiento se está preparando para atraer más médicos por la construcción del nuevo centro de salud que tendrá lugar en la zona de La Tenería y que se inaugurará durante este año.

Sin embargo, Más Madrid se ha mostrado inseguro sobre la implantación de esta medida. Desde el partido cuestionan que estas viviendas públicas no recaigan en las familias que más lo necesiten del municipio.