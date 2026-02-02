El Gobierno de Ayuso cambia las normas: la rebaja fiscal con la que 3 millones de madrileños ahorrarán hasta 635 euros

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid aplicará una nueva rebaja de medio punto en el tramo autonómico del IRPF, beneficiando a 2,9 millones de madrileños. El ahorro estimado para los contribuyentes será de hasta 635 euros respecto a Cataluña y 555 euros frente a Castilla-La Mancha. El 71% de los beneficiados se encuentra en rentas por debajo de los 35.000 euros anuales, favoreciendo a las clases medias y bajas. Desde 2019, Madrid ha aplicado 37 rebajas fiscales, con un ahorro acumulado de casi 40.000 millones de euros para los ciudadanos.

La Comunidad de Madrid ha empezado el año 2026 con el pie en el acelerador. A medida que se va acercando el final de la actual legislatura de Isabel Díaz Ayuso, el Ejecutivo regional sigue haciendo públicas más medidas para tender una mano a los madrileños en su propósito de mejorar su situación económica. Y ahí, la palma de todas las gestiones se la llevan las rebajas fiscales.

Hace tan solo unos días, la propia Ayuso hacía pública una nueva medida dirigida hacia los contribuyentes que residen en la región, los cuales podrán acogerse en un futuro próximo a esta nueva bonificación fiscal al hacer la declaración de la Renta. Una decisión que sigue engordando la carpeta de medidas que en los últimos años se han puesto en marcha en la Comunidad.

"Vamos a seguir cumpliendo nuestro programa electoral y, por eso, les anuncio que vamos a realizar una nueva bajada", aseguraba la presidenta para dar a conocer esta nueva bonificación que muy pronto será realidad para millones de madrileños. Y es que esta ayuda está previsto que tenga un amplio alcance en la sociedad.

El anuncio realizado explicaba cómo se procederá a una nueva bajada de medio punto en el tramo autonómico del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. Una medida que va a beneficiar a los madrileños y con la que la institución quiere ayudar a consolidar la economía de sus ciudadanos, sobre todo de aquellos que estén atravesando mayores dificultades.

"Queremos ayudar a una sociedad que por méritos propios ha hecho de la Comunidad de Madrid una de las mejores del mundo y que siempre está y estará al servicio de España a través de su sanidad, de sus universidades, de sus empresas", decía Isabel Díaz Ayuso al hacer pública esta nueva bonificación.

¿Cuánto supondrá la nueva bonificación fiscal de los madrileños?

La presidenta de la Comunidad de Madrid y todo su ejecutivo se han puesto manos a la obra para seguir ahondando en su política de rebajas fiscales con el fin de crear una región que sea a la vez más próspera y también más acogedora para sus ciudadanos.

Por ello, se aprobará una nueva bajada del IRPF en la comunidad, la cual podrá hacerse efectiva al hacer la declaración de la Renta del año 2027, cuando los madrileños disfruten de manera tangible de esta medida. Un año que no será casual, ya que será en el que culmine el actual mandato de la todavía presidenta.

En líneas generales, la Comunidad de Madrid ha estimado que esta decisión suponga un ahorro de 500 millones de euros al año para los madrileños. Sin duda, una muy buena noticia para la economía de toda la sociedad que reside en la capital y en los diferentes municipios de la región.

Con esta nueva medida, el tipo mínimo quedará en el 8%, mientras que el máximo será del 20%. Y según las cuentas del Ejecutivo regional, esta beneficiará a un total de 2,9 millones de madrileños. La previsión es que esta nueva rebaja fiscal beneficie, sobre todo, a las rentas más bajas y medias.

Por ello, el 71% de los contribuyentes que vayan a ser favorecidos por esta nueva medida se situará en un rango de ingresos por debajo de la media, fijada en 35.000 euros brutos anuales. Además, dicho ahorro fiscal será de 635 euros respecto a un contribuyente medio de Cataluña y de 555 euros en comparación con uno de Castilla-La Mancha.

Esta es una decisión que sigue la línea histórica marcada por la Comunidad de Madrid durante el actual mandato de Isabel Díaz Ayuso. En los años 2023 y 2024, el Ejecutivo autonómico deflactó el IRPF para hacer frente a las consecuencias de la Guerra en Ucrania, las secuelas derivadas de la crisis de la pandemia de la Covid-19 y inflación. En 2025 y 2026, el Gobierno no pudo dar continuidad a estas rebajas por motivos económicos. Sin embargo, la situación económica de la región ha vuelto a recuperar su vigor, permitiendo este nuevo ajuste.

La Comunidad de Madrid se ha convertido en el principal motor del país, aportando casi el 20% del PIB nacional, y ya acumula 37 rebajas fiscales desde la entrada de Ayuso en el cargo, en el año 2019. Esto ha supuesto un ahorro para los madrileños de casi 40.000 millones, es decir, más de 10.500 euros por cada madrileño.