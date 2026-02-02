Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea: "Los tristes no van a impedir que los niños y los jóvenes acudan a los toros"

Las claves nuevo Generado con IA Carlos Díaz-Pache, portavoz del PP en la Asamblea, defiende que niños y jóvenes acudan a los toros y considera que es una manifestación cultural importante en España. El Gobierno central propone modificar la ley para prohibir la entrada de menores a espectáculos donde haya violencia contra animales, como las corridas de toros y la caza. Vox apoya que sean las familias y expertos en infancia quienes decidan sobre la asistencia de menores, mientras Más Madrid y PSOE critican la postura de la Comunidad de Madrid. La propuesta sigue la recomendación de la ONU de 2018, que pedía prohibir la presencia de menores de 18 años en corridas de toros para prevenir efectos nocivos.

El portavoz del PP en al Asamblea, Carlos Díaz-Pache, ha instado a que "los niños, los jóvenes y las familias" acudan a las plazas de todos para "disfrutar de una de las mayores manifestaciones culturales que ha dado España".

"Desde luego los tristes no van a impedir que los niños y los jóvenes acudan a los toros", ha planteado el portavoz del PP en la Asamblea, Carlos Díaz-Pache, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Portavoces este lunes.

Ha respondido así a la propuesta del Gobierno central de modificar la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia (LOPIVI) para evitar que menores puedan acceder a espectáculos taurinos.

Díaz-Pache ha defendido ante ello la "respuesta masiva" de los últimos años, "especialmente de la juventud", poniendo como ejemplo la Feria de San Isidro con "la plaza llena" con el "no hay billetes" casi a diario.

"Hay muchas iniciativas para que los jóvenes y las familias acudan a los toros y nosotros estamos encantados de que sea así. Además la ley nos obliga a fomentarlo porque esta es una manifestación cultural que es patrimonio de todos", ha defendido.

La portavoz de Vox, Isabel Pérez Moñino, ha señalado que en su partido confían en "los expertos en infancia" y en las familias "a la hora de tomar decisiones sobre dónde quieren que vayan sus hijos".

Por su parte, su homóloga de Más Madrid, Manuela Bergerot, ha criticado que la Comunidad cuando podía "defender la infancia" quiera "saltarse la ley" y seguir permitiendo la entrada a los niños en un espectáculo de "maltrato animal". En el mismo sentido, la portavoz del PSOE, Mar Espinar, ha afirmado que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, "aunque no esté acostumbrada" al ser una ley "tendrá que cumplirla".

La pasada semana el consejero de Medio Ambiente, Agricultura e Interior, Carlos Novillo, aseguraba que esta propuesta del Ejecutivo central buscaba "coartar la libertad" por lo que ya no es que estuvieran en contra desde la Comunidad sino que buscan "fomentar" su asistencia.

La Ley

Sira Rego, ministra de Juventud e Infancia propuso la pasada semana impedir la entrada de menores de edad a actividades, eventos o espectáculos donde "se ejerza violencia contra animales", como corridas de toros y la caza, a través de la reforma de la Ley de Protección de la Ley Orgánica de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia.

El ministerio propondrá en esa reforma que no se permita ni la participación ni la asistencia de los menores en actividades, eventos o espectáculos en los que se ejerza violencia contra los animales.

Así se quiere hacer cumplir la recomendación que ya en 2018 hiciera el Comité de los Derechos del Niño de la ONU a España, que reclamaba “prohibir la asistencia de menores de 18 años”, con el propósito de "prevenir los efectos nocivos de las corridas de toros en los niños". También reprendió a España por permitir a menores la participación en la caza con armas de fuego.