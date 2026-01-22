Hasta el 99% de bonificación en el Impuesto de Sucesiones: la Comunidad de Madrid avisa de grandes cambios a las empresas

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid prepara una ley que bonificará hasta el 99% el Impuesto de Sucesiones para empresas familiares y negocios profesionales. La bonificación se aplicará a la adquisición por sucesión o donación, siempre que los bienes se mantengan en el patrimonio durante cinco años. Se amplían las categorías familiares beneficiarias, incluyendo a hermanos, sobrinos, tíos, suegros, yernos, nueras y primos hermanos. Se eliminará el requisito de que el donante tenga más de 65 años o una incapacidad, facilitando el relevo generacional en empresas familiares.

La Comunidad de Madrid se ha convertido en los últimos años en una región ejemplo de cercanía con la sociedad. Y es que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se ha acostumbrado a ponerse del lado de los ciudadanos en la mayoría de las situaciones. Por eso, es una de las regiones que más paquetes de ayudas ha puesto en marcha en los últimos años.

Además, muchas de estas bonificaciones están centradas en el tejido productivo de la Comunidad de Madrid y de la capital de España. Por eso, se centran en impulsar negocios en dificultades como suelen ser los de los autónomos o en reinsertar a aquellos trabajadores que se encuentran en situación de desempleo por un tiempo prolongado.

Ahora, la Comunidad de Madrid se encuentra centrada en otro tipo de ayudas, las cuales afectan a miles de personas y a miles de empresas en Madrid. Especialmente, a aquellas que tienen un carácter familiar. Y es que el Ejecutivo regional ha comenzado a tramitar una ley para garantizar su supervivencia, ofreciendo condiciones más ventajosas y relajadas para su continuidad.

La mayoría de estas nuevas medidas se centran en bonificaciones fiscales y ayudas que tendrán un impacto de ahorro de en torno a 2 millones de euros, favoreciendo a unas 1.500 empresas cada año tras la validación del Consejo de Gobierno. Unas mejoras en sus condiciones que han sido anunciadas por Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia.

Para el equipo de Isabel Díaz Ayuso, la supervivencia de estas empresas es fundamental, ya que forman parte de uno de los núcleos más importantes de la economía de la región. Por ello, medidas con esta suponen un respaldo sin precedentes en España, el cual se viene repitiendo ya durante los últimos años.

¿En qué consisten las nuevas ayudas de Ayuso?

La Comunidad de Madrid va a poner en marcha nuevos mecanismos para promover la supervivencia de una serie de empresas muy particulares, las que tienen una gran tradición familiar. Por ello, va a aplicar medidas como el aumento en la reducción aplicable en la base imponible. Esta pasará del 95% al 99% en los casos de adquisición por sucesión o donación de una empresa individual.

Esto también será aplicable a un negocio profesional o participaciones en entidades. Y dicha bonificación estará disponible siempre y cuando el nuevo dueño mantenga los bienes en su patrimonio durante los cinco años siguientes.

Otra modificación será la ampliación de las categorías familiares que podrán beneficiarse ya que se incorporará a los ascendientes, a los integrantes del grupo III de parentesco (hermanos, sobrinos, tíos, suegros, yernos, nueras...) y a los primos hermanos, que están dentro del grupo IV. Para la Comunidad de Madrid, el objetivo es garantizar el relevo generacional en estas empresas.

Para la Comunidad de Madrid, estas compañías representan el 93% del tejido empresarial, aportan el 65 % del PIB y generan el 60% del empleo privado. Por ello, desde el Ejecutivo regional han querido dar fuerza a esta iniciativa que se encuentra impulsada por la Consejería de Economía de Rocío Albert.

Otra medida que se va a hacer realidad es eliminar la exigencia de que el donante tenga más de 65 años o que tenga reconocida una gran invalidez o incapacidad permanente. Además, se especificará qué ingresos se tendrán en cuenta para poder aplicar dicho beneficio fiscal.

"Todas estas medidas serán compatibles con las bonificaciones generales actualmente vigentes en la Comunidad de Madrid en ambas modalidades del impuesto", han transmitido desde el equipo de Isabel Díaz Ayuso de cara a la nueva ley autonómica de Empresa Familiar.

El objetivo es que esta ley sea una realidad en el periodo comprendido entre febrero y junio. Por lo tanto, las nuevas bonificaciones entrarían en vigor un mes después de su publicación oficial en el BOCM.