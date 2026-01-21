Javier Guijarro, nuevo director de Emergencias de Ayuso tras pasar 18 años como bombero: "Es una persona de la casa"

Las claves nuevo Generado con IA José Javier Guijarro Merelles ha sido nombrado nuevo director general de Emergencias de la Comunidad de Madrid tras 18 años como bombero. Guijarro es arquitecto, inspector del Cuerpo de Bomberos y cuenta con más de 35 años de experiencia en el sector de emergencias. Ha trabajado en la coordinación y supervisión de infraestructuras de Bomberos y en la unificación de servicios en la Comunidad de Madrid. Sustituye a Pablo Cristóbal, cuyo relevo se produce en el contexto de negociaciones sindicales y protestas por la gestión de la Unidad Médica.

La Comunidad de Madrid ha nombrado a José Javier Guijarro Merelles, arquitecto e inspector del Cuerpo de Bomberos, como nuevo director general de Emergencias y ha destacado que es "una persona de la casa con una amplísima experiencia" en estas situaciones.

Así lo ha informado este miércoles el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, celebrado en la Real Casa de Correos, sede del Gobierno autonómico.

El también portavoz regional ha recordado que Guijarro cuenta con más de 35 de experiencia y ha agradecido la labor realizada por el exdirector general de Emergencias Pablo Cristóbal, quien estuvo en el cargo durante dos años y medio.

El nuevo director general estudió Arquitectura en la Universidad Politécnica de Madrid (UPM) y cuenta con un Máster de Seguridad en la Empresa por la Fundación Mapfre y múltiples cursos relacionados con el desarrollo de la profesión de bombero, así como los referentes a la prevención y extinción de incendios.

Ha trabajado durante 18 años como bombero especialista de la Comunidad de Madrid y ha realizado el curso de Oficial de bomberos del Ayuntamiento de Madrid. También ha sido Oficial Jefe del Servicio de Extinción de Incendios Salvamento y Protección Civil del Ayuntamiento de Móstoles.

Hasta ahora asesoraba y coordinaba las obras a realizar del Cuerpo de Bomberos, por parte del departamento de Infraestructuras de la Agencia de Seguridad, así como asesorar en el desarrollo del plan estratégico de las Infraestructuras del Cuerpo de bomberos.

Asimismo, colaboraba con la Dirección del Cuerpo en todos aquellos trabajos que son requeridos, como en la unificación de los Servicios de bomberos de la Comunidad de Madrid, en la Dispensa que se está realizando con el Ayuntamiento de Alcorcón, la supervisión de las obras de los nuevos parques de bomberos como Villanueva de la Cañada, Villarejo de Salvanés o Getafe, así como la nueva base de helicópteros en Villar del Olmo.

Relevo

La semana pasada, la Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior de la Comunidad de Madrid confirmó el relevo de Pablo Cristóbal en el marco de la negociación sobre la Unidad Médica, que había llevado a las principales organizaciones sindicales a convocar una movilización el 22 de enero para denunciar el cierre temporal de la unidad por falta de personal facultativo.

Cristóbal fue nombrado a principios de julio de 2023 y hasta entonces había ejercido los tres años anteriores como subdirector general de Coordinación Operativa en la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 (ASEM112), etapa en la que colaboró en la gestión de la pandemia de coronavirus o la borrasca 'Filomena'.

Aunque desde la Comunidad destacan su "intenso trabajo, gestión ejemplar de emergencias y dirección de los servicios de Bomberos y de Agentes Forestales", los sindicatos del Cuerpo de Bomberos exigieron recientemente su cese por la gestión del brote de gripe aviar.