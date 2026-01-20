Pablo Perpinyà, diputado de Más Madrid y antiguo director de campaña de Errejón, deja la política: volverá a ser profesor

Las claves nuevo Generado con IA Pablo Gómez Perpinyà, diputado de Más Madrid y exdirector de campaña de Errejón, deja la política para reincorporarse como profesor en la Universidad de Extremadura. Tras once años de trayectoria institucional y haber sido portavoz y senador autonómico, Perpinyà anuncia su despedida a través de redes sociales agradeciendo el apoyo recibido. En su puesto en la Asamblea de Madrid le sustituirá Gumersindo Ruiz Rosales, actual portavoz de la formación en Villaviciosa de Odón y profesional vinculado a la vivienda pública. Perpinyà, profesor de Derecho Constitucional y activista en movimientos sociales, destaca que nunca quiso ser político profesional y que desea afrontar nuevos retos personales y familiares.

El diputado por Más Madrid en la Asamblea de Madrid, Pablo Gómez Perpinyà, deja su cargo en la cámara autonómica madrileña para emprender otro camino como docente en la universidad pública.

Así lo ha transmitido en su cuenta de X (antes Twitter) este martes con un comunicado de agradecimiento y despedida: "Decía mi abuela que era de bien nacido ser agradecido; así que solo puedo cerrar esta etapa como diputado dando las gracias, de corazón, a todas las personas con las que he compartido este viaje".

En su lugar entrará el actual portavoz de la formación en Villaviciosa de Odón, Gumersindo Ruiz Rosales. Es aparejador y estuvo ligado profesionalmente a la "construcción de más de una veintena de promociones de vivienda pública", como ha emitido Más Madrid en un comunicado.

De esta manera, esta semana serán sus últimos días ocupando dicho escaño tras once años "de periplo institucional". El motivo es su reciente noticia -el pasado 9 de enero- de la obtención de una plaza en la Universidad de Extremadura.

"Inicio esta nueva etapa con la misma ilusión que en 2014, cuando todos los planes profesionales y personales quedaron en segundo plano. Orgulloso del camino recorrido, no me pesa reconocer que hay muchas cosas que intentaría hacer de otra manera", ha explicado en sus redes sociales.

Además, ha añadido ahora a sus 36 años que nunca "deseó ser un político profesional". "No me imaginé aferrado a un escaño hasta la eternidad. Siento que aún tengo muchas cosas que hacer". Una decisión que se une al reciente nacimiento de su hijo.

En sus últimas palabras de despedida ha querido hacer mención a su paso por la formación: "Me tocó estar en primera línea en momentos complejos y he visto de cerca cómo funciona el poder". "La política de partido corre a veces el riesgo de deslizarse hacia el personalismo y conviene recordarlo: los proyectos son siempre más grandes que quienes los encarnan por un tiempo", ha concluido.

Su trayectoria

Profesor de Derecho Constitucional de profesión y graduado en Derecho y Ciencias Políticas por la Universidad Carlos III de Madrid y Máster en Derecho Parlamentario, Perpinyà fue el director de campaña de Iñigo Errejón en 2019, durante las elecciones autonómicas.

Tras la salida de Errejón para concurrir como candidato de Más País al Congreso de los Diputados, la Portavocía del Grupo Parlamentario recayó en Perpinyà, quien la ostentó hasta las elecciones adelantadas de 2021. Entonces la actual ministra de Sanidad, Mónica García, concurría como líder del partido y se otorgaba a Perpinyà un puesto en el Senado por designación autonómica.

Actualmente, era el portavoz de la Comisión de Digitalización del partido. Anteriormente, también fue concejal y portavoz de la candidatura vecinal de Somos Pozuelo en el municipio de Pozuelo de Alarcón.

Desde muy joven ha participado en diversos movimientos sociales, especialmente en el ámbito vecinal, en el Colectivo 1984, las movilizaciones estudiantiles contra el Plan Bolonia y el movimiento 15M.

En su perfil de presentación de la página web de Más Madrid comentaba su "convicción" de un Madrid "bien distinto a la fantasía de atascos, empleo basura y paraísos fiscales de Ayuso".

"Aspiro a vivir en una región en la que la violencia machista sea erradicada y en la que su patrimonio natural sea respetado como una de sus señas de identidad más valiosas. Madrid merece más". Unas palabras que recogen y definen su largo paso por la política madrileña.