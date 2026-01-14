El Constitucional anula el rechazo de la Asamblea a citar al jefe de Gabinete de Ayuso

Las claves nuevo Generado con IA El Tribunal Constitucional ha anulado la inadmisión de diez iniciativas de Más Madrid por parte de la Mesa de la Asamblea de Madrid. Entre las iniciativas anuladas está la creación de una comisión de investigación sobre la contratación durante la pandemia y siete solicitudes de comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez. El TC considera que la Mesa vulneró el derecho de representación política de los recurrentes al rechazar las propuestas basándose en juicios de oportunidad política. La sentencia obliga a la Mesa a dictar nuevos acuerdos respetando los derechos fundamentales vulnerados.

El Tribunal Constitucional (TC) ha anulado la inadmisión, por parte de la Mesa de la Asamblea de Madrid, de diez iniciativas registradas por Más Madrid, entre ellas la creación de una comisión de investigación sobre la contratación durante la pandemia o siete solicitudes de comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez, jefe de gabinete de Isabel Díaz Ayuso.



Así lo decreta una sentencia en la que el Pleno del TC estima un recurso de amparo presentado por Más Madrid, al considerar que la Mesa de la Asamblea, controlada por el PP, merced a su mayoría absoluta, vulneró el derecho de representación política de los recurrentes.



En una nota informativa, el TC arguye que la Mesa, presidida por Enrique Ossorio, decidió la inadmisión de las iniciativas impugnadas en base a unos motivos que "exceden de la función de mero control formal de las iniciativas que tiene asignada, desarrollando unos juicios de oportunidad política y sobre aspectos materiales" que corresponden al Pleno de la Asamblea.

Es por ello que el TC declara la nulidad de las decisiones impugnadas y la retroacción "para que la Mesa dicte nuevos acuerdos respetuosos con los derechos fundamentales vulnerados".



Las iniciativas de Más Madrid que rechazó la Mesa y a las que concierne el fallo son:



- La creación de una comisión de investigación sobre procesos de contratación por trámite de urgencia relacionados con la covid-19 en la Comunidad de Madrid, que fue inadmitida al alegar la Mesa que "es una práctica parlamentaria no cuestionar al Gobierno por responsabilidades contraídas por hechos de legislaturas anteriores".



- Siete solicitudes de comparecencia de Miguel Ángel Rodríguez ante la Comisión de Justicia, Presidencia y Administración Local, sobre aspectos de las conductas desarrolladas en el desempeño de sus funciones, que la Mesa no quiso tramitar al entender que el objeto de las citaciones era prospectivo y no suficientemente justificado, esgrimiendo además que desde la XII Legislatura "dejaron de aceptarse" reprobaciones.

- Una proposición no de ley (PNL) que instaba a adoptar medidas por los mensajes amenazantes a una periodista por parte de Miguel Ángel Rodríguez, inadmitida por la Mesa bajo el pretexto de que contenía "un juicio de valor" y representaba "una reprobación encubierta de un órgano de asistencia sin funciones ejecutivas".



- Otra PNL que instaba a adoptar medidas sobre el modelo de colaboración pública-privada en materia sanitaria en la Comunidad de Madrid, que la Mesa rechazó tramitar al estimar que se trataba de un objeto prospectivo, contenía un juicio de valor y no era propio de este tipo de iniciativas "al referirse a una empresa privada".



En todos estos casos, el TC considera que las decisiones de la Mesa vulneraron el derecho de representación política de los recurrentes, recogido en el artículo 23 de la Constitución, así como el propio Reglamento de la Asamblea.



La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados Ricardo Enríquez y Enrique Arnaldo.



"Se acabó que el PP utilice su mayoría absoluta para blindar a los suyos", ha celebrado la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, en una grabación remitida a los medios, en la que ha aplaudido que la Cámara "recupere su poder de fiscalizar" y Rodríguez vaya a tener que "rendir cuentas por sus bulos y sus amenazas a periodistas".