La redención de Víctor Arribas, de ser 'purgado' en RTVE a ganar a laSexta, Cuatro y Telecinco en audiencia en Telemadrid

Las claves nuevo Generado con IA Víctor Arribas fue recuperado por Telemadrid en 2021 tras haber sido apartado de RTVE en 2018. Bajo la dirección de Arribas, Telenoticias 1 ha superado en audiencia en Madrid a laSexta, Cuatro y Telecinco. RTVM ha registrado sus mejores datos en cinco años, con un 6,1% de cuota de pantalla y Telemadrid alcanzando un 5,1% de share. El informativo Telenoticias 1 ha logrado un 13,4% de audiencia en Madrid, creciendo 1,1 puntos respecto al año anterior.

Con la llegada de José Antonio Sánchez como administrador provisional a Telemadrid en julio de 2021, varios rostros de la parrilla de informativos cambiaron para hacer de ellos el buque insignia del canal de televisión.

Uno de ellos fue Víctor Arribas (Madrid, 1966), quien pasó a formar parte de la edición del mediodía (Telenoticias 1) junto a Cristina Ortega en el verano de ese mismo año. Una de las caras que ya eran conocidas en la cadena, y que esta recuperó tras 10 años y un breve paso por Radio Televisión Española (RTVE), del que fue 'purgado' en 2018.

Finalmente, el tiempo ha terminado por darle la razón. Bajo su dirección, Telenoticias 1 ha conseguido ganar en audiencia (en Madrid) a potentes competidores en su franja informativa: laSexta, Cuatro y Telecinco.

Y es que, de hecho, Radio Televisión Madrid (RTVM) ha cerrado 2025 con los mejores resultados de sus últimos cinco años, alcanzando el 6,1% de cuota de pantalla en el conjunto de canales del grupo -medio punto más que el año anterior y el mejor dato desde la pandemia- y con Telemadrid en un 5,1% de share, lo que supone un incremento de 0,4 puntos respecto a 2024.

Así, según Kantar, la media de audiencia de 2025 del informativo de laSexta del mediodía en Madrid es de 10,9%; el de Cuatro es de 6,6% y el de Telecinco de 12,0%. Mientras que el Telenoticias 1 (la edición más vista) ha tenido un 13,4% de seguimiento (un 1,1% más que el año anterior).

La redención de Víctor Arribas

Víctor Arribas aterrizó en TVE en 2016 a raíz de la salida de Mariló Montero para presentar La noche en 24 horas. "Se le fichó por el manejo del debate político que tenía, por sus horas de vuelo (experiencia)… En definitiva, porque daba el perfil", reconocían allegados al periodista madrileño en un reportaje de este periódico sobre su salida de la televisión estatal.

Se había marchado de Telemadrid -donde había presentado los informativos del mediodía desde 2004 hasta 2012- dejando tras de sí buenos datos de audiencia, "espoleado por la dirección de informativos de Esperanza Aguirre", como explicaban en ese mismo artículo personas cercanas al periodista en ese momento.

Víctor Arribas, en 'La noche en 24 horas' de TVE (2016-2018).

Tras dos años, y al tomar el cargo de administradora provisional de RTVE por Rosa María Mateo, fue uno de los que sufrieron los cambios que se dieron entre varios directivos y rostros reconocibles. "Estaba condenado desde el minuto uno", apuntaron las fuentes ya mencionadas a EL ESPAÑOL.

El Consejo de Informativos, desde el primer momento, rechazó su llegada por considerarla una contratación "ideológica" e "innecesaria", pues era un nombre controvertido en ese momento, acusado en varias ocasiones de manipular y tender hacia la derecha radical. Así que, con el cambio de Gobierno -del de Mariano Rajoy (PP) al de Pedro Sánchez (PSOE)-, se produjo la caída.

Con el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso, volvió para conformar el equipo que hay actualmente: junto a rostros como Laura Gómez, Julio Nieto (por la noche), Pedro J. Rabadán y Carolina Moya (los fines de semana).