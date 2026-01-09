Muere un hombre de 56 años en el incendio de una vivienda en Ciempozuelos (Madrid)

Estado en el que ha quedado la vivienda tras el incendio. Emergencias Madrid

Las claves nuevo Generado con IA Un hombre de 56 años falleció en un incendio registrado en una vivienda de Ciempozuelos, Madrid. El fuego estaba muy desarrollado y el humo afectó a toda la casa cuando llegaron los bomberos. La víctima fue rescatada inconsciente por inhalación de humo y sufrió una parada cardiorespiratoria. Pese a las maniobras de reanimación de SUMMA 112, se confirmó su fallecimiento. La Guardia Civil investiga las causas del incendio.

Un hombre de 56 años ha fallecido en la madrugada de este viernes en el incendio de una vivienda registrado en el municipio madrileño de Ciempozuelos.

Según ha informado el servicio de Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid, a la llegada de los bomberos el fuego se encontraba muy desarrollado y el humo afectaba a toda la casa.

Como ha precisado el jefe superior de Bomberos, Agustín Rodríguez, los efectivos rescataron inconsciente en la primera planta del inmueble al varón, que presentaba una grave inhalación de humo.

Incendio vivienda.



📍 Ciempozuelos.



A la llegada de #BomberosCM el fuego está muy desarrollado y el humo afecta a toda la casa. Rescatan inconsciente, por inhalación de humo, a un varón de 56 años.#SUMMA112 confirma la muerte tras maniobras de #RCP.



Investiga @guardiacivil pic.twitter.com/JVrguKdfrU — 112 Comunidad de Madrid (@112cmadrid) January 9, 2026

El jefe supervisor del SUMMA 112, Luis Seoane, ha indicado que a la una de la madrugada recibieron el aviso de que había un incendio en una vivienda ubicada en la calle Estrella de Ciempozuelos.

Después de que los bomberos extrajeran de la vivienda al hombre, los sanitarios comprobaron que sufría una parada cardiorespiratoria y practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada durante 30 minutos.

A pesar de ello, finalmente confirmaron el fallecimiento del varón. La Guardia Civil se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas del incendio.