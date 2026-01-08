José Antonio Sánchez, director de Telemadrid, lleva a la cadena al mejor share desde 2020: los informativos, récord en 16 años

José Antonio Sánchez llegó como administrador provisional en julio de 2021 y director general el 26 de junio de 2024. Y, tras varios cambios en la parrilla, ha conseguido que RTVM cierre 2025 con los mejores resultados de sus últimos cinco años, alcanzando el 6,1% de cuota de pantalla en el conjunto de canales del grupo —medio punto más que el año anterior y el mejor dato desde la pandemia —y con Telemadrid en un 5,1% de share, lo que supone un incremento de 0,4 puntos respecto a 2024—.

“En los últimos cinco años ha cambiado muchas cosas de la parrilla. Pero, sobre todo, ha apostado por una cadena que apuesta por la información local, de estar mucho en la calle y de contar todo lo cercano a los madrileños”, apuntan desde la cadena en conversación con EL ESPAÑOL.

Para conseguir eso, José Antonio Sánchez ha hecho de los informativos de Telemadrid el buque insignia de la cadena. A su llegada, cambió los rostros, con Víctor Arribas y Cristina Ortega al mediodía; con Laura Gómez y Julio Nieto por la noche; y con Pedro J. Rabadán y Carolina Moya en los fines de semana.

Con ellos, los informativos han registrado su mejor resultado en los últimos 16 años, con una media conjunta del 10,4% de share en sus cuatro ediciones y un crecimiento interanual del 11,8%.

El Telenoticias 1 es la edición más vista, con un 13,4% de seguimiento (+1,1%), mientras que la segunda edición cierra el año con un 7,6% de cuota (+0,8%).

Los informativos de fin de semana han alcanzado su mejor registro en 17 años: el Telenoticias de sobremesa con un 12,3% de share (+1,7%) y el de prime time llegando al 8,0% (+1,0%).

“Lo que se ha primado es hacer información de proximidad y dar las pequeñas noticias, esas de las que otros medios no informan y si no lo hiciéramos nosotros no lo haría nadie”, añaden desde la cadena, para explicar su exitoso 2025.

Antonio Naranjo vs. Miguel Lago

Una de las grandes apuestas de la cadena ha sido el programa de Antonio Naranjo, ‘El Análisis: Diario de la Noche’, que ha alcanzado el 6,8% de cuota de pantalla. Y, por supuesto, un clásico de la cadena: ‘Madrid Directo’, con su mejor resultado en los últimos cinco años (6,0% de share).

¿Y Miguel Lago, con su ‘Noche golfa’? Esa ha sido su gran apuesta fallida. El humorista y tertuliano de El Hormiguero “ha pinchado”, según apuntan desde la cadena. “En el Prime Time es donde más nos cuesta competir porque no contamos con las grandes producciones de otras cadenas”, confiesan.

Grandes coberturas

Telemadrid ha cerrado 2025 también con una buena cuota de pantalla en cuanto a grandes eventos se refiere: la Feria de San Isidro, con una emisión de alcance internacional a través de la web de la cadena contó con 28 emisiones en directo que lograron una media de 127.000 espectadores y un 11,9 % de share, superando un 10% los resultados del año anterior.

La Semana Santa, por su parte, con 41 horas de retransmisiones en directo, tuvo un seguimiento del 7,5% en el conjunto de las procesiones; el día de Nochevieja alcanzó el 7,5%, su mejor resultado en 16 años con un 6,8% en las Campanadas; y la San Silvestre un 16,4%.

Hasta 2028 para culmilar su obra

José Antonio Sánchez tiene hasta 2028 para convertir a Telemadrid en la televisión que quiere, algo que no le es desconocido. El director general del ente madrileño ya ocupó el mismo cargo entre 2011 y 2014, cuando la cadena tuvo que afrontar el ERE del 74% de su plantilla.

Y, además, entre otros muchos cargos, fue también director general de RTVE en dos etapas, entre 2002 y 2004, cuando gobernaba Aznar; y entre 2014 y 2018, ya con Mariano Rajoy en la Moncloa.