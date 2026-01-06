Los dos nuevos abonos de 30 y 60 euros para los madrileños: podrán viajar a toda España y tendrán incluido el Cercanías

Las claves nuevo Generado con IA En 2026, los madrileños podrán adquirir un abono único estatal por 30 o 60 euros al mes para viajar de forma ilimitada por España en trenes de Cercanías, Media Distancia y autobuses interregionales. El abono costará 30 euros mensuales para menores de 26 años y 60 euros para el resto, facilitando el acceso a distintos modos de transporte con un solo localizador y registro en la web del Ministerio. Las actuales bonificaciones del abono transporte de Madrid se mantienen durante 2026, con descuentos del 50% en el abono general y hasta el 70% en el abono joven, además de gratuidad para menores de 14 años. La medida busca fomentar el uso del transporte público, aumentar la intermodalidad y generar un ahorro estimado de 1.500 millones de euros para los usuarios desde el inicio de las bonificaciones.

Los madrileños que usen el transporte público están de enhorabuena este 2026. De hecho, arrancan el nuevo año con una auténtica revolución para la movilidad en la Comunidad de Madrid.

El Consejo de Ministros ha dado luz verde a una batería de medidas que no solo prorrogan las bonificaciones vigentes, sino que introducen una novedad histórica: el abono único estatal. Se trata de una tarifa plana mensual que permitirá a los madrileños viajar por gran parte del territorio nacional utilizando diferentes modos de transporte por un precio cerrado de 30 o 60 euros, dependiendo de los requisitos que incidamos a continuación.

Esta decisión, impulsada por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que dirige Óscar Puente, busca consolidar el uso del transporte público en las grandes áreas metropolitanas. Madrid, siendo el nodo de comunicaciones más importante del país y la ciudad con más desplazamientos diarios, será una de las regiones más beneficiadas por esta inyección de fondos, que supera los 1.371 millones de euros en inversión estatal.

¿Cómo funciona el nuevo abono único?

La gran novedad que aterrizará en los bolsillos de los contribuyentes a partir de la segunda quincena de enero de 2026 es este título de transporte "multimodal". Según lo aprobado, el abono permitirá realizar viajes ilimitados durante 30 días en tres tipos de redes de titularidad estatal: trenes de Cercanías, trenes de Media Distancia (convencional) y autobuses interregionales de largo recorrido (red estatal).

El esquema de precios se ha simplificado al máximo para fomentar su uso entre los más jóvenes. Los menores de 26 años podrán adquirir este abono por tan solo 30 euros al mes, lo que les abre la puerta a recorrer España combinando tren y autobús a un precio sin precedentes. Por su parte, los mayores de 26 años tendrán acceso a las mismas prestaciones por una cuota mensual de 60 euros.

El ministro Puente ha resumido la iniciativa bajo el lema de "más simplicidad, más ahorro y más facilidad para moverse", destacando que el abono funcionará mediante un localizador único. Los usuarios deberán registrarse previamente en la web del Ministerio y, con ese registro, podrán obtener los billetes sin coste adicional en taquillas, máquinas autoventa, webs y aplicaciones móviles.

Prórroga de los descuentos actuales en Madrid

Para tranquilidad de los usuarios habituales del Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM), el abono único no sustituye, de momento, a los títulos actuales, sino que se suma a la oferta. El Gobierno ha confirmado que se mantendrán durante todo 2026 las bonificaciones que ya disfrutan los madrileños.

Esto implica que, desde el pasado 1 de enero, siguen vigentes las rebajas en el abono transporte mensual de la Comunidad de Madrid. El Estado continuará financiando el 20% del descuento, permitiendo que se mantenga la rebaja total del 50% para el abono general y de hasta el 70% para el abono joven. Asimismo, se garantiza la gratuidad total para los menores de 14 años, una medida clave para las familias.

En lo que respecta a la red de Renfe en Madrid, la situación también se estabiliza para este año 2026. Los usuarios recurrentes de Cercanías podrán seguir optando por los abonos mensuales de viajes ilimitados a precios reducidos: 20 euros para adultos y 10 euros para jóvenes. Además, en los servicios de Media Distancia —muy utilizados por los madrileños para desplazarse a provincias limítrofes como Toledo, Segovia o Ávila— se mantendrán los descuentos del 40% y la gratuidad infantil.

Impacto en la movilidad madrileña

La medida llega en un momento crucial. Entre enero y septiembre del pasado año, el uso del transporte público ha repuntado un 23% respecto a 2022, superando ya los niveles previos a la pandemia. La introducción del abono de 30 y 60 euros promete disparar la intermodalidad, facilitando que un usuario pueda coger un Cercanías en Atocha y conectar con un autobús estatal o un tren de Media Distancia para viajar a otra comunidad autónoma sin tener que pagar billetes extra.

Desde el Ministerio subrayan que esta política no solo alivia la economía doméstica —se estima un ahorro acumulado de 1.500 millones de euros para los usuarios desde el inicio de las bonificaciones—, sino que también refuerza la cohesión territorial, permitiendo a los madrileños viajar a casi toda España de forma sostenible y económica.