Ayuso despide el año desde el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares: el más activo de la región y con 50 años de historia

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha despedido el año 2025 en el Parque de Bomberos de Alcalá de Henares, donde ha pronunciado su tradicional discurso de Nochevieja.

Vistiendo un traje de color rojo, Ayuso eligió este parque de Bomberos, que este mismo año ha celebrado el 50 aniversario de su creación y es el centro con mayor actividad de la región.

En su discurso, la presidenta madrileña ha explicado que ha elegido este edificio como muestra de agradecimiento a "los servidores públicos" y en concreto al "cuerpo que cada día antepone su vida para salvar la nuestra".

"Este ha sido un año muy difícil en la lucha contra el fuego. Una parte importante de nuestra maravillosa España ha ardido. Con ella, miles de personas han perdido sus montes, casas, negocios o animales. Y algunas, su propia vida", ha dicho la presidenta.

En su discurso, Ayuso ha recordado a los bomberos de Madrid que han fallecido en acto de servicio en 2025: "a Vicente, Fernando, Jorge, Luis Alberto y Rafael. Y a Jesús y Sergio, que perdieron la vida en el incendio de un garaje en Alcorcón. A todos ellos y a sus familias les trasladamos nuestra gratitud."

La presidenta también ha recordado los dos meses con más intervenciones de los bomberos en Madrid. "La pasada primavera sufrimos el peor episodio de lluvias en 135 años" y en verano "55 incendios importantes, destacando los de Méntrida-Villamanta, Aranjuez, Madrid capital, Tres Cantos y Colmenar Viejo, zonas sobre las que estamos trabajando para limpiar y reforestar rápidamente", apuntó Ayuso.

Además de la labor de los bomberos de Madrid, Ayuso agradeció en su discurso de final de año el trabajo de todos los miembros de los equipos de emergencia de la Comunidad.

"Sin nuestros equipos de emergencias, sin nuestros servicios públicos, la libertad de la que disfrutamos en esta región de alta densidad de población y eventos sería imposible. Gracias por eso a todos nuestros servidores públicos, destacando a las fuerzas y cuerpos de seguridad, equipos de emergencias, sanitarios, voluntarios...", concluyó Ayuso sobre los funcionarios de la Comunidad de Madrid.

Un parque con 50 años de historia

El Parque de Bomberos de la ciudad complutense desde el que Ayuso ha dado su tradicional discurso fue constituido en 1975 e integrado en el Cuerpo regional en 1998.

Para conmemorar su cincuenta aniversario, el artista urbano Sfhir pintó un mural en la fachada norte de la torre de maniobras, que se inauguró el pasado 9 de junio.

La imagen representa a un bombero que sostiene una manguera soltando agua, con la que se pretende homenajear a estos servidores públicos y mostrar la importancia de la labor que ejercen en la sociedad, destacando su valentía, dedicación y servicio a lo largo de estos 50 años.

De los 22 parques que forman parte del Cuerpo de Bomberos de la Comunidad de Madrid, el de Alcalá de Henares es el que más intervenciones ha realizado en los últimos cinco años, con una media de 1.590, y llegando a 1.636 en 2024.

Actualmente, tiene una plantilla de 82 profesionales y 16 vehículos, que cubren un área de 17 municipios y una población de 282.415 personas.

El actual Parque de Bomberos, ubicado en la calle Ruperto Chapí, en plena zona empresarial del polígono de La Garena, se inauguró en 2005.

Es el heredero de una larga tradición del servicio de extinción de incendios en Alcalá de Henares que se remonta a la segunda mitad del siglo XIX.

En concreto, las primeras noticias de la existencia de un cuerpo dedicado a combatir el fuego en la ciudad datan de 1861, vinculado a la sociedad de seguros La Complutense, que empleó como depósito de sus utensilios antiincendios dependencias del Hospital de Antezana primero y del Corral de la Sinagoga después.

Vinieron luego varias décadas en las que estas actuaciones las llevaron a cabo trabajadores municipales, y hasta después de la Guerra Civil no se institucionalizó y profesionalizó este servicio.

En concreto, fue en 1967 cuando se oficializó el cuerpo de prevención y extinción de incendios en la, por entonces, provincia de Madrid.

La sede del primer parque de bomberos en Alcalá, inaugurada en la primavera de 1975, estuvo emplazada en unas instalaciones del Ayuntamiento, muy cercanas al Antiguo Hospital de Santa María la Rica.

Pero muy poco tiempo después, en 1977, se inauguró el primer gran Parque de Bomberos en la calle Santander, en el corazón del barrio del Val.

Allí permaneció la sede del servicio durante cerca de tres décadas hasta su traslado definitivo al actual parque de La Garena.