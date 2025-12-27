El barrio más esperado de Madrid ya es una realidad: abre tras 20 años de retraso y 5.000 millones de euros de inversión

El antes y el después de Los Berrocales, en Madrid.

Madrid se ha convertido en la ciudad que nunca descansa. Y es que la capital de España es el perfecto ejemplo de una urbe que busca su propio crecimiento tras colapsar por la falta de espacio. Por ello, ha ido ensanchándose con la llegada de nuevos barrios y de nuevas zonas donde no solo se crea vivienda, sino también puestos de trabajo.

Sin embargo, a veces los proyectos se tuercen y no salen como estaba previsto. Y esto es lo que sucedió con uno de los barrios que estaba llamado a ser la zona de moda de Madrid. El hábitat perfecto para nuevas familias y parejas jóvenes, el sector de la sociedad que más hace crecer este tipo de nuevos núcleos sociales.

En este caso, el barrio del que hablamos es Los Berrocales de Madrid, el cual ha visto por fin la luz después de 20 años de espera. Una nueva zona que ha abierto sus puertas por primera vez esta semana tras lustros de burocracia y de miles de millones de euros de inversión.

Así pues, a partir de ahora, se da luz verde a la constitución definitiva de más de 20.000 viviendas que servirán para seguir conformando el auge y el futuro de Madrid a pesar de la subida desmesurada de precios. Tras acabar con el secuestro burocrático se dará paso a las cuatro fases de construcción.

De momento, ya se está llevando a cabo el levantamiento de unas 1.253 viviendas. Aunque la primera fase no estará terminada hasta dar con los 1.776 inmuebles que la componen. De ellas, 1.143 son viviendas libres y 633 protegidas. En esta fase, además, está prevista la construcción de un Mercadona, el cual abastecerá a los primeros vecinos.

¿Cuándo se inauguran Los Berrocales?

Lo cierto es que cada vez queda menos para que Los Berrocales vean la luz al final del túnel. Después de más de 20 años de puro bloqueo burocrático, este nuevo barrio de Madrid, que promete convertirse en una de las zonas más activas de la capital, será inaugurado por José Luis Martínez-Almeida en el primer trimestre del próximo año.

Esa primera etapa se dividirá en tres fases, con un intervalo de 6 meses entre cada una de ellas. En total, finalizará con 4.505 viviendas. Además, se incluirán 10 parcelas del plan SUMA del Ayuntamiento de Madrid para alquiler protegido. En 2026 llegarán 682 nuevas viviendas, lo que supondrá una reactivación del mercado.

Está previsto que Los Berrocales se convierta en el barrio del futuro, en un modelo a través del cual Madrid se convertirá en el ejemplo de crecimiento de toda Europa. Además de sus usos residenciales también habrá equipamientos públicos y privados y una amplia red de zonas verdes y carriles bici.

Pero el barrio de moda no solo será un impulso para el mercado inmobiliario, sino que lo será también para toda la economía de la capital. Se calcula que generará 258 millones de euros en el PIB y casi 3.000 empleos. En total, la edificación aportará 4.587 millones de euros y 53.308 trabajos.

Se prevé que su mayor punto de crecimiento llegue en el año 2045, cuando supondrá un impacto económico de 7.235 millones de euros en el PIB y 105.170 empleados. Y finalizará contribuyendo con 12.170 millones al PIB de la capital y generando 161.387 empleos acumulados. El recinto está situado en el kilómetro 10 de la A-3 y contará con una futura estación de metro en la línea 9 compartida con Ahijones.