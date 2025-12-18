La Comunidad de Madrid pone a la venta 200 unidades limitadas de secciones de la Línea 6 de Metro: cuestan 25 €

La Comunidad de Madrid ofrece a los coleccionistas 200 unidades limitadas de secciones de vía de la Línea 6 de Metro

Metro de Madrid ha puesto a la venta de 200 unidades limitadas de secciones de vía de la Línea 6 que se han retirado recientemente de las instalaciones, coincidiendo con la renovación integral de la Circular.

Se trata de piezas originales que se han cortado y pulido cuidadosamente para que los interesados puedan conservar un fragmento único de la historia del suburbano, ha apuntado el Gobierno regional en un comunicado.

Cada unidad tiene un precio de 24,95 euros y estará disponible a partir de este viernes día 19, tanto a través de la tienda online oficial como en las estaciones de Ópera, Sol y Plaza de Castilla y en la sede de la compañía metropolitana en la Avenida Príncipe de Asturias de la capital.

En concreto, las secciones corresponden al tipo 54E1, un modelo ampliamente utilizado en la construcción ferroviaria fabricado en acero de grado R260, procedente principalmente de la industria metalúrgica de Gijón (Asturias).

Sus prestaciones garantizan resistencia al paso y presión de los convoyes, que pesan alrededor de 138 toneladas cada uno. Además, este material está diseñado para soportar condiciones extremas de temperatura y humedad.

Estos fragmentos de carril han guiado el paso de millones de trenes y han formado parte esencial del trayecto diario de los viajeros de la que es la línea más demandada del suburbano, con más de 400.000 usuarios de media al día.

Se comenzó a construir en 1969 y fue inaugurada el 11 de octubre de 1979. La configuración actual llegó el 5 de mayo de 1995, con la apertura del tramo entre Laguna y Ciudad Universitaria, y se completó el 26 de enero de 2007 con la estación de Arganzuela-Planetario, alcanzando sus 28 estaciones actuales.

La 'Circular' se encuentra en pleno proceso para su renovación integral, que concluirá en 2027 para convertirse en la primera línea automatizada de toda la red de Metro.

Este sábado volverá a prestar servicio en su totalidad al finalizar las obras previstas en el arco este, entre Legapzi y Moncloa por Avenida de América. A partir de enero, la compañía metropolitana iniciará la instalación de las futuras puertas de andén. Estos trabajos se realizarán por la noche y sin afectar al normal funcionamiento de la L6 en el grueso de la jornada.