El castillo medieval cerrado hace 11 meses por la guerra de una duquesa: a 30 minutos de Madrid y perfecto para Navidad

Dicen que Madrid es la ciudad de los planes. Pero más aún en una época como la actual, donde todo queda maquillado por un ambiente especial y único. Y es que de un tiempo a esta parte, la Navidad en la capital de España se ve de una manera diferente. Toda la ciudad se vuelca convirtiendo a la localidad en un reclamo turístico.

Sin embargo, lo que muchas personas desconocen es que la Navidad no se termina en las fronteras de Madrid. Hay muchos municipios cercanos que están afrontando estas fiestas como una oportunidad perfecta para darse a conocer y para promocionar sus encantos y sus productos típicos.

Pequeños rincones de la Comunidad de Madrid que destacan por su belleza natural, pero que en estas fechas tan especiales se visten de una manera única, con increíbles espectáculos y shows que hacen las delicias de pequeños y mayores. Sin embargo, la Comunidad de Madrid no es solo luz y color, también es belleza natural, entornos idílicos y rincones repletos de historia.

Por ello, hay pueblos y lugares que son perfectos para visitar aprovechando estas fechas navideñas. Uno de esos rincones es Manzanares El Real, cuyo mayor atractivo es su polémico castillo. Este recinto amurallado tiene una gran historia detrás. Pero principalmente se trata del mayor reclamo turístico del municipio.

Y no solo por su belleza, sino por la gran controversia que se ha generado en estos últimos meses en un recinto que durante décadas fue explotado por la Comunidad de Madrid hasta que cambió de manos, pasando a ser completamente de titularidad privada. Ahora, las instituciones públicas se encuentran buscando la manera de recuperar terreno en esta batalla.

¿Por qué visitar el Castillo de Manzanares El Real?

El Castillo de Manzanares El Real es uno de los monumentos más bonitos y espectaculares de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, se encuentra en mitad de una polémica batalla que ha puesto freno a su valor como reclamo turístico.

Sin embargo, la intención de la Comunidad de Madrid es intentar recuperar esta actividad una vez ha perdido la capacidad de explotarlo culturalmente. Mariano de Paco Serrano, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la región, aseguraba hace unos días que los nuevos titulares de la fortaleza lo estaban "remozando".

No obstante, estas labores serían de corta duración, por lo que se atrevía a asegurar que "se abrirá en breve" ya que "no va a permanecer cerrado sine die". Así pues, si estos trabajos se terminaran con prontitud, Navidad podría ser una buena época para visitarlo. Igualmente, el Castillo de Manzanares El Real merece la pena ser visitado desde fuera, por lo que se trata de una buena excusa para hacer una pequeña escapada.

Hace casi un año, sus legítimos propietarios recuperaron dicho castillo, el cual pertenece ahora a la duquesa del Infantado, la escritora Almudena de Arteaga y de Alcázar. Desde entonces, estas instalaciones tuvieron que cerrar al público al no disponer de licencia tras vencer el contrato de arrendamiento que desde décadas mantenía la Comunidad de Madrid.

El Ejecutivo regional se encuentra en estos momentos haciendo de nexo entre los propietarios del castillo y el ayuntamiento del municipio para intentar resucitar su valor como atractivo turístico. "En colaboración constante, tanto el Ayuntamiento como la Comunidad de Madrid y la propiedad del castillo, trabajamos para intentar que esos flujos turísticos, a partir de la oferta que nosotros pudiésemos poner a disposición de los visitantes, bajasen lo menos posible".

Según el gobierno comunitario, los actuales propietarios tienen "disposición para que se mantenga el servicio público de las visitas guiadas al castillo". Una tendencia que "ha sido desde el primer momento muy positiva".

"No me cabe la menor duda que se puede compatibilizar una actividad privada dentro de un castillo que es de titularidad privada con el servicio público que puede dar la Comunidad de Madrid y, por supuesto, el Ayuntamiento", decía Paco de Mariano Serrano.

Aunque parece improbable, la Navidad sería un periodo del calendario perfecto para celebrar la reapertura de este impresionante castillo. No obstante, todos los implicados en el proceso miran hacia el inicio del año 2026 como el momento clave para la recuperación de las funciones. "Se abrirá y se podrá visitar sin ninguna duda".

"Nosotros lo que estamos sirviendo un poco es de elemento coadyuvante para que ese cierre temporal del castillo tuviese el menor impacto en los visitantes y en el turismo". E insiste en que "no deja de ser un asunto entre el municipio y los titulares del Castillo".