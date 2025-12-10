Madrid quiere farmacias en sus pueblos: 10.000€ para montar una nueva y 5.000 para quien ya la tenga abierta

Según los datos de la Sociedad Española de Farmacia Rural, 1 de cada 3 farmacias rurales en España está en riesgo de cierre.

Esta realidad afecta también a la Comunidad de Madrid, donde muchas localidades pequeñas se enfrentan al peligro de perder un servicio básico y esencial: la farmacia.

Para frenar esta situación, el Gobierno regional ha firmado un convenio con el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Madrid (COFM) que busca garantizar la presencia y el acceso a los servicios farmacéuticos en 70 municipios de menos de 2.500 habitantes.

Las farmacias rurales no son solo puntos de venta de medicamentos, sino que cumplen una función vital para la salud y el bienestar de la población local, especialmente en zonas donde el acceso a otros servicios sanitarios es limitado.

Estos establecimientos son muchas veces el primer contacto para pacientes mayores, personas con movilidad reducida o con enfermedades crónicas que requieren un seguimiento cercano y continuo. Además, los farmacéuticos rurales ofrecen un asesoramiento personalizado y acompañamiento que contribuye a mejorar la calidad de vida de sus vecinos.

Con este convenio, que destina un total de 346.593 euros para el año 2026, se subvencionará la compra de equipos como tensiómetros para facilitar la monitorización de la presión arterial en los pueblos, se impulsará la creación de una red de 'Pueblos Cardioprotegidos' para dotar de desfibriladores a las localidades que los necesiten y se fomentará la atención farmacéutica a domicilio.

Esta última es una prestación especialmente importante, ya que permitirá que los vecinos que no pueden desplazarse hasta la farmacia —por edad avanzada, problemas de movilidad o falta de transporte— reciban sus medicamentos en casa, con el seguimiento y la atención profesional que merecen.

Además de este apoyo para garantizar la calidad del servicio, el Gobierno regional ha habilitado otra línea de ayudas, con un presupuesto de hasta 700.000 euros, destinada a incentivar la apertura de nuevas farmacias en municipios rurales.

Quienes decidan montar una farmacia en localidades con menos de 1.000 habitantes podrán optar a una subvención de hasta 10.000 euros. Por otro lado, las farmacias ya existentes en estas zonas recibirán ayudas de hasta 5.000 euros para mantener su actividad y seguir prestando servicio a sus comunidades.

Esta actuación se enmarca dentro del programa 'Pueblos con Vida', presentado en 2024, cuyo objetivo es revitalizar las localidades pequeñas, atraer nuevos residentes, fomentar el desarrollo económico y garantizar servicios públicos esenciales y de calidad.

Hasta la fecha, el 92% de las medidas contempladas en este plan ya han sido puestas en marcha, reflejando el compromiso de la Comunidad de Madrid con el bienestar y el futuro de sus pueblos.

Con esta iniciativa, el Gobierno madrileño no solo protege el acceso a medicamentos y servicios sanitarios fundamentales, sino que también apuesta por la permanencia y el crecimiento de la población en las zonas rurales, contribuyendo a reducir la brecha entre ciudad y campo.