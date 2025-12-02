Ayuso anuncia la ampliación del Movistar Arena para ser el "recinto con mayor aforo de España": quiere traer la NBA

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, durante la visita a las instalaciones del pabellón de eventos Movistar Arena, este martes. Diego Radamés Europa Press

El Movistar Arena (avenida de Felipe II, Goya) ha presentado a los Bomberos del Ayuntamiento capitalino y a la Comunidad de Madrid una solicitud para modificar parte de sus butacas y ampliar su capacidad, con el objetivo de alcanzar un máximo de 20.008 espectadores en conciertos y alrededor de 15.000 en partidos de baloncesto. De esta manera, el espacio multiusos se convertiría en "el recinto para espectáculos deportivos y de ocio con mayor aforo de España".

Así lo ha presentado este miércoles la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que ha resaltado que "esto será una gran noticia de cara al EuroBasket 2029, y nos va a permitir optar a grandes eventos como los partidos de la NBA".

Según detallan fuentes del propio recinto a este diario, se trata de una pequeña reforma de ampliación que no implicará el cierre del espacio multiusos durante las obras, ya que las intervenciones se realizarán de forma progresiva y con las zonas afectadas correctamente evacuadas conforme al Plan de Autoprotección presentado.

Este plan, actualmente pendiente de aprobación por parte de las autoridades competentes, serviría como garantía de que el Movistar Arena puede mantener su actividad habitual sin comprometer la seguridad de los asistentes. La documentación se ha remitido tanto a Bomberos de la Comunidad de Madrid como al Gobierno regional para su revisión y validación definitiva.

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, anuncia que el Movistar Arena se convertirá en el recinto para espectáculos deportivos y de ocio con mayor aforo de España, tras la presentación de un nuevo Plan de Autoprotección ante los Bomberos del Ayuntamiento de Madrid y la propia Comunidad. Este plan permitirá, según el Gobierno regional, aumentar la capacidad en conciertos hasta 20.008 espectadores y elevar el aforo en partidos de baloncesto hasta los 15.000, unos 2.000 más que en la actualidad.

La jefa del Ejecutivo autonómico, acompañada por el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, el presidente de Telefónica España, Borja Ochoa, y representantes de patrocinadores como Mahou San Miguel y Endesa, subraya que este incremento de aforo supone una "gran noticia" de cara al EuroBasket 2029 y para poder aspirar a acoger partidos de la NBA.

La presidenta destaca además que el complejo genera un impacto económico de 577 millones de euros, equivalente al 1% del PIB regional, con más de 2 millones de asistentes en 2024, 1,2 millones de entradas de conciertos y 13.661 empleos, muchos de ellos primera oportunidad laboral para jóvenes.

El comunicado detalla que las actividades del recinto han generado una media de 456 puestos de trabajo por evento, lo que representa el 1,7% del empleo cultural en España. La mitad de esos puestos se corresponde con informadores, azafatas y auxiliares; un 30% con montadores, personal de carga y descarga y ayudantes; y el 20% restante con técnicos, seguridad y limpieza.

Además, se recalca que el Movistar Arena es el primer espacio de Europa y el tercero del mundo por volumen de entradas y programación, solo por detrás del Madison Square Garden de Nueva York y el Arena de Yokohama, con un 15% de público procedente de otras comunidades autónomas y un 5% internacional, y una previsión de más de 230 espectáculos deportivos y culturales en 2025.

La nota incluye también el anuncio de la creación de la Asociación Hispanohablante de Arenas del Espectáculo, aun en fase de constitución, en la que participan recintos de Colombia, Uruguay, Argentina y España.

Su objetivo es facilitar la conexión entre artistas de habla hispana y los espacios adheridos, con el Movistar Arena como nexo entre estos complejos y la Asociación Europea de Recintos. Ayuso enmarca esta iniciativa en la idea de una región que se integra en una comunidad de 600 millones de hispanohablantes y celebra que la música en español gane peso y organización a ambos lados del Atlántico.