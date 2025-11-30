Confirmado por la Comunidad de Madrid: el cambio que llega a la tarjeta de Abono Transporte y que afectará a miles de personas

Se acerca peligrosamente el final de año y eso supone en muchos sectores un momento de cambios. Pero especialmente en asuntos que tienen que ver con lo público, ya que los meses de noviembre y diciembre suelen ser aprovechados por las instituciones para realizar algunas transformaciones. Madrid, tanto a nivel municipal como comunitario, es un gran ejemplo de ello.

Si hay un sector en el que estos cambios son más habituales es el de los transportes públicos. A final de año suelen terminar obras para que otras den comienzo al inicio del nuevo ejercicio. Y, por ejemplo, también se suelen producir actualizaciones tarifarias, llegando el final de descuentos y produciéndose una subida de los precios.

Es por ello que muchas personas en la Comunidad de Madrid se encuentran atentas a este tema, temiendo una nueva subida de los costes como ya se produjo hace unos meses, cuando caducó la aportación del Gobierno para la rebaja de los precios.

Recientemente, hay un sector de la sociedad que ha vivido pendiente de estos asuntos por miedo a que pudiera haber cambios en sus tarifas o en el sistema en base al cual se regía su régimen de utilización de servicios como el Metro de Madrid, los trenes de Cercanías o los autobuses de la EMT. Se trata de los mayores de 65 años.

Y es que había dudas con la caducidad de las tarjetas de transporte público para las personas jubiladas o que superaban esta edad. Sin embargo, el Consorcio de Transportes de Madrid informó de que había tomado la decisión de ampliar la vigencia de dichos títulos a pesar de los cambios que se habían producido en los últimos tiempos.

¿Hasta cuándo podrán usar sus Abonos Transporte?

El Consorcio de Transportes de Madrid ha informado, y ha dejado tranquilos, a todos los afectados por esta situación que durante semanas generó una gran expectación tanto en la capital de España como en la Comunidad.

La decisión de ampliar por un año más la vigencia de las tarjetas de transporte público para mayores de 65 años a todas las personas a las que les caducaba este año ha sido muy bien recibida entre la sociedad madrileña. Una medida que lo que pretende es reducir las colas y el tiempo de espera para todos aquellos mayores a los que les tocaba renovar durante estas fechas su tarjeta física.

Este título tiene una validez de 10 años y muchos madrileños, o residentes en la Comunidad, les tocaba en estos meses finales renovar dicho abono. Sin embargo, ahora saben que podrán utilizarlo durante al menos 12 meses más para, en este tiempo, llevar a cabo esta renovación con los menores perjuicios posibles.

Para todos aquellos que quieran ir agilizando y adelantando este trámite deben acudir a las oficinas del Consorcio. No obstante, se trata de un proceso que también se puede realizar en algunos estancos.

Las personas que no dispongan de esta tarjeta y quieran solicitarla, deberán cumplir con una serie de requisitos muy sencillos. Lo primero, tener 65 años o más. Es indispensable residir en la Comunidad de Madrid de manera habitual. Y disponer de un DNI o NIE en vigor.

Una vez tengan su título, todas estas personas pueden solicitar además su Abono Transporte +65, con el cual tienen acceso a toda la red de transporte público de la Comunidad de Madrid. Para las personas mayores de 65 años, esta tarjeta permite viajar de manera gratuita en metro, autobuses interurbanos, autobuses urbanos de la EMT y cercanías Renfe en la región.

Para ello, deberán acudir a alguna de estas oficinas con una fotografía reciente en tamaño carné, presentar el DNI y una copia y rellenar el formulario de solicitud que se puede obtener en línea o en las oficinas de gestión.

Si este trámite se hace de manera presencial, habrá que pedir cita previa a través del portal oficial o llamando al 012. Aunque también se puede hacer online a través de la página oficial del Consorcio Regional de Transportes. En el primer caso, este se suele entregar en el momento, mientras que en la vía telemática, el título nos llegará a casa en un plazo de entre 7 y 15 días. Y en ambas situaciones, habrá que abonar una tasa de 4 euros.