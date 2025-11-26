La nueva urbanización que aspira a ser la zona de moda de Madrid: 165 pisos desde 260.000€ con terraza incluida

Las claves nuevo Generado con IA Una nueva urbanización en Los Berrocales, Madrid, ofrecerá 165 pisos de nueva construcción con precios desde 260.000 euros y terraza incluida. El proyecto, desarrollado por Dazia Capital y BGO bajo la marca Darya Homes, contará con viviendas de 1, 2 y 3 dormitorios, todas con terrazas y algunas con jardines privados. La urbanización prioriza el diseño sostenible y los espacios verdes, con zonas peatonales, piscina exterior e interior, gimnasio, coworking, sala de cine y terraza panorámica. La entrega de las primeras viviendas está prevista para finales de 2028, con una inversión total de 63 millones de euros y comercialización a cargo de Excent, de Aliseda.

El mercado inmobiliario en España se encuentra en una situación crítica. Sin embargo, hay diferentes puntos del país en los que la situación es especialmente grave. Uno de ellos es sin duda alguna Madrid, ya que es casi imposible encontrar una vivienda que no cueste cantidades abismales.

Es por ello que, cada vez más, los expertos en el mercado inmobiliario se apresuran a buscar esas oportunidades que permanecen ocultas. Quizás en barrios que cuentan con mala fama o bien en espacios de nueva construcción que todavía no se han masificado en exceso, como sucede con zonas como El Cañaveral.

Una de esas zonas que podría ponerse de moda en muy poco tiempo son Los Berrocales. Allí podemos encontrar pisos desde 260.000 euros, precios casi imposibles de encontrar en cualquier otro punto de Madrid y que son muy competitivos incluso si los comparamos con el resto de regiones del país.

Además, se trata de viviendas de nueva construcción, con una gran distribución y que ofrecen comodidades y calidades muy a tener en cuenta. Esto es gracias a la unión de Dazia Capital y de la gestora internacional BGO, las cuales han iniciado un nuevo proyecto en la zona con el que esperan captar la atención de los madrileños para ofrecerles lo que nadie más puede ofrecer.

De momento será una gran manzana que busca acabar con el tráfico interior y multiplicar los espacios verdes y peatonales en un diseño muy particular que ya se está extendiendo por Europa tal y como informa el Economista. Este será un proyecto que contará con una inversión de 63 millones y que va a permitir construir hasta 165 nuevas viviendas.

¿Cómo son los pisos más interesantes de Madrid?

El proyecto va a estar desarrollado bajo la marca Darya Homes y serán de diferentes formatos. Habrá de un solo dormitorio, pero también de dos y de tres. Además, como norma habitual todos los pisos cuentan con amplias y bonitas terrazas. Y para quienes apuesten por los bajos, estos contarán con jardines privados.

Así pues, serán pisos que cuenten con una gran luminosidad. Los precios de venta parten desde los 265.000 euros, lo que supone una cifra de lo más competitiva y casi imposible de hallar en ninguna zona de Madrid, y menos de nueva construcción.

Está previsto que las obras arranquen en pocos meses y que para finales del año 2028 ya se puedan estar entregando las primeras viviendas. Por lo tanto, la espera será corta teniendo en cuenta la media del sector en la capital de España. La comercialización de estas recaerá en Excent, la marca de obra nueva de Aliseda.

Desde un primer momento se ha puesto en valor la calidad de la parcela elegida, ya que se considera diferencial. Además, la expectativa es que Los Berrocales se conviertan en una referencia dentro del sureste de Madrid. El diseño arquitectónico corre a cargo del Estudio Lamela, quien avala que se trata de un proyecto humano y que apuesta por los entornos verdes.

Este será un símbolo más de la potenciación de la arquitectura residencial, un modelo que apuesta por barrios de baja densidad de población con edificios donde predomine la ventilación cruzada, la luz natural y las terrazas amplias, incluso anteponiendo la calidad que ofrecen servicios como gimnasio, piscina o zonas de trabajo a tener más metros cuadrados.

Estos nuevos pisos serán de un dormitorio, dos y tres dormitorios, desde 60 metros cuadrados con 7 metros cuadrados de terraza, hasta 106 metros cuadrados de viviendas con tres dormitorios y 8 metros cuadrados de terraza. Los bajos disponen de jardines privados de unos 60 metros cuadrados, mientras que los áticos alcanzan 70 metros cuadrados de terrazas orientadas al skyline de Madrid.

Y entre los servicios más habituales que tendrán estos pisos están piscina salina exterior con solárium, piscina interior climatizada, gimnasio equipado, spa para mascotas , sala de cine, zonas infantiles interiores y exteriores, coworking, sauna y terraza chill-out en cubierta con vistas panorámicas.