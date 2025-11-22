Confirmado por la Comunidad de Madrid: el nuevo carné con descuentos de Ayuso para personas mayores de 60 años

La Comunidad de Madrid es una región que en los últimos años se ha caracterizado por posicionarse del lado de sus ciudadanos en cuanto al tipo de ayudas que ofrece. Sin embargo, hay sectores que necesitan una mayor atención que otros por las dificultades que atraviesan los miembros que lo forman. Por ejemplo, los jóvenes siempre se encuentran con muchas barreras por su precariedad.

Sin embargo, no son los únicos, ya que en el extremo opuesto se encuentran las personas mayores, quienes en muchas situaciones también sufren una cierta vulnerabilidad, la que les provoca una pensión a la baja y un coste de vida tan alto como el que hay en Madrid actualmente.

Por ello, la Comunidad de Madrid intenta de manera constante lanzar paquetes de ayudas y medidas que alivien su situación. Además, hay que tener en cuenta el envejecimiento que registra la población en los últimos años. Y es que la esperanza de vida de los madrileños supera ya los 86 años, lo que ha provocado que el número de personas de esta edad aumente.

De hecho, se considera que la población sénior supone un 18,5% del total. Pensando en todos ellos, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha decidido poner en marcha un programa pensado para ofrecer descuentos a todas estas personas, así como otras iniciativas como formaciones, cursos y planes. Así es como nace el carné sénior del Plan de Envejecimiento Activo.

Se trata de una estrategia integral destinada a mejorar la calidad de vida de los mayores. Especialmente de las personas de 60 años, para quienes va dirigido este nuevo carné que se asemeja al que tienen las personas más jóvenes. Ambos sectores, a pesar de estar alejados por la edad, se unen ante las dificultades de un nivel de vida tan elevado como el que supone la capital.

¿En qué consiste el carné para mayores de 60 años?

Ante el envejecimiento masivo que está registrando la población madrileña, el Gobierno regional ha decidido poner en marcha un paquete de medidas para ayudar a mejorar su vida. Se trata del Plan de Envejecimiento Activo, para el cual se han destinado 400 millones de euros.

El objetivo es que esta inversión permita al sector de población sénior acceder a servicios que de otra manera tendrían mucho más complicado. Y ofrecer descuentos aprovechables para mejorar su vida y la de sus familias. Gracias a esta credencial, similar al carné joven, estas personas podrán acceder a toda una red de recursos públicos y privados pensados para este sector de la sociedad.

Algunos de estos servicios van desde talleres y cursos hasta la posibilidad de acceder a actividades culturales con un coste menor a lo habitual. También habrá descuentos en aquellos establecimientos que quieran adherirse a esta iniciativa, las cuales recibirán la calificación de 'Entidad amiga de los mayores'.

La misión de este programa es facilitar la participación social y la autonomía de las personas de más edad gracias a más de 100 medidas específicas. Además, este carné compartirá sus datos con la Historia Social, única de cada beneficiario. Así tendrán acceso directo y preferencias en las oficinas de atención ciudadana y trámites asistenciales.

Pero este programa no solo va destinado al acceso a descuentos y beneficios similares, sino también a otro tipo de ayudas como los programas de teleasistencia avanzada, asesorías gratuitas para trámites urbanos y plataformas digitales. Además, los gestores de este plan trabajarán de manera conjunta con ayuntamientos, centros de mayores y asociaciones.

Este plan se terminará de ajustar durante el año 2026, ya que se procederá a recoger demandas y sugerencias a través de un sistema tras la realización de un macroestudio regional donde participarán miles de personas de distintas edades y entornos.