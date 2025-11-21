Renfe reclama a Ayuso el pago de 47 millones de euros en compensaciones por el uso del Abono Transporte en Cercanías

Las claves nuevo Generado con IA Renfe ha presentado un requerimiento judicial al Consorcio Regional de Transportes de Madrid para reclamar el pago de 47 millones de euros por el uso del Abono Transporte en los servicios de Cercanías. La deuda corresponde a facturas impagadas de los meses de julio, agosto y septiembre de 2025, además de comisiones por la recarga de abonos en instalaciones gestionadas por Renfe. Renfe acusa a la Comunidad de Madrid de manipular datos sobre incidencias en Cercanías y de incumplir el convenio firmado, lo que genera perjuicios financieros a la empresa pública. La Comunidad de Madrid ha anunciado la inversión de 87,3 millones de euros para prorrogar el convenio con Renfe, permitiendo a los ciudadanos seguir usando la Tarjeta Transporte Público en Cercanías sin coste adicional.

Renfe Viajeros ha iniciado acciones legales contra el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso reclamando 47 millones de euros que le adeuda la Comunidad de Madrid por las compensaciones previstas en el convenio que regula la utilización de los títulos del Abono Transporte en los servicios de Cercanías.

En concreto, la compañía pública ha presentado un requerimiento judicial contra el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM) por el impago de esta cifra, que asciende exactamente a 47.141.915,16 euros.

En concreto, este convenio fue firmado el 17 de septiembre de 2024 y prorrogado mediante adenda el 20 de diciembre del mismo año y, en virtud del mismo, el CRTM se comprometió a abonar a Renfe Viajeros, integrada en el Consorcio, una compensación económica por el uso del Abono Transporte en los servicios de Cercanías Madrid, además de una cuantía adicional por la recarga de dichos abonos en las instalaciones gestionadas por Renfe.

El requerimiento presentado detalla que se han presentado las facturas correspondientes a los meses de julio, agosto y septiembre de 2025 por importes de 15.259.698,20 euros, 11.944.045,44 euros y 19.810.078,89 euros, además de las facturas por la comisión acordada por la recarga de dichos abonos en las instalaciones gestionadas por la compañía. Según ha apuntado Renfe en un comunicado, si no abonan ninguna mensualidad, la deuda acumulada a final de año rondará los 100 millones de euros.

En su argumentación, desde la empresa pública han recordado que, en el último cuatrimestre de 2022, con las bonificaciones al transporte público aprobadas por el Gobierno de España, esas cantidades fueron asumidas por el propio Gobierno central en su integridad o en parte. Así, ha defendido que corresponde a la Comunidad transferir a Renfe el importe de las tarifas abonadas por los viajeros de Cercanías.

Sin embargo, según Renfe, el CRTM "no ha efectuado el pago dentro del plazo establecido, sin cuestionar en ningún momento la validez de las facturas ni los importes facturados".

En este sentido, ha advertido de que esta situación "supone un incumplimiento contractual grave, que está ocasionando perjuicios financieros a la empresa pública y obligándola a asumir endeudamiento adicional derivado del impago".

"Manipulación" de datos

Por otra parte, desde Renfe han trasladado su rechazo a las afirmaciones "falsas" vertidas por la Comunidad de Madrid sobre las incidencias del servicio de Cercanías y se ha denunciado la "manipulación" de datos realizada por el Ejecutivo regional.

"Difunde cifras falsas mientras admite no disponer de información real y, además, oculta las incidencias registradas en el resto de operadores integrados en el CRTM, como Metro, EMT o los servicios interurbanos", ha alegado. Según han subrayado desde Renfe, las incidencias de Cercanías Madrid se comunican "en tiempo real" a los usuarios y se publican mensualmente en el Portal de Transparencia de Renfe.

Además, la compañía ha recordado que el titular del servicio de Cercanías Madrid es el Ministerio de Transportes y que la integración en el CRTM se limita al ámbito tarifario, "precisamente el área en la que la Comunidad de Madrid incumple al apropiarse de ingresos que no le corresponden".

En esta línea, Renfe ha denunciado "la absoluta deslealtad institucional de la Comunidad de Madrid, cuyos ataques continuos y falsedades buscan desprestigiar el servicio público de Cercanías y, por extensión, al Gobierno de España".

Datos de incidencias

El Gobierno regional anunció esta misma semana reforzará la supervisión del servicio de Cercanías y exigirá a Renfe la firma de un nuevo convenio que asegure al CRTM el acceso a información "automática, precisa y en tiempo real" sobre cualquier incidencia que se produzca en la red ferroviaria estatal.

Tras la reunión del Consejo de Gobierno, el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, Miguel Ángel García Martín, recordó que Cercanías ha tenido "más de 1.300 incidencias significativas" en lo que va de año, lo que supone "casi cuatro incidencias diarias". "Eso es a lo que se enfrentan los usuarios", ha asegurado.

Mientras tanto, para asegurar que los ciudadanos puedan seguir utilizando su Tarjeta Transporte público (TTP) en Cercanías sin pagar ningún importe extra, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado una inversión de 87,3 millones de euros destinados a prorrogar el convenio entre el CRTM y Renfe para este fin. El acuerdo, vigente hasta 2026, tiene un presupuesto total de 187,2 millones, de los que 99,8 proceden de la recaudación por la venta de billetes.

Desde Renfe, en cualquier caso, se ha trasladado su compromiso para seguir "reforzando y mejorando" el servicio de Cercanías Madrid, "incluso para compensar las carencias del resto de operadores del sistema de transporte madrileño".

"Todo ello mientras el CRTM persista en un uso partidista de un organismo que debería estar orientado a la coordinación y mejora del transporte público madrileño, y no a la confrontación política", ha zanjado la empresa pública.