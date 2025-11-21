Ya es oficial: la nueva ayuda de 300 euros de Ayuso destinada a las familias para cambiar los electrodomésticos de la casa

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid lanza una ayuda de hasta 300 euros para que las familias puedan renovar electrodomésticos esenciales como frigoríficos, lavadoras, lavavajillas y placas de inducción. El programa, gestionado por la Consejería de Medioambiente y dotado con 2 millones de euros, busca fomentar la eficiencia energética y la economía circular en los hogares madrileños. La solicitud se realiza a través de la web de la Fundación de la Energía, y el bono concedido es personal e intransferible, con un plazo de 15 días para canjearlo en establecimientos adheridos. La iniciativa está abierta a todas las familias, sin distinción de renta, y exige la retirada y reciclaje del electrodoméstico antiguo, estimándose un ahorro energético anual equivalente al consumo de 300 hogares.

Una vez más, la Comunidad de Madrid ha vuelto a demostrar que está del lado de sus ciudadanos. Desde la llegada al poder del Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso, el Ejecutivo ha lanzado diferentes paquetes de medidas para hacer más fácil la vida de los madrileños. Ayudas que van destinadas a encontrar viviendas de compra y alquiler asequible o incluso para la reinserción laboral.

Y es que las materias en las que se centran estas ayudas son de lo más variadas, pero siempre atacando a los puntos más débiles de la estabilidad de las familias más vulnerables. Por ello, el último paquete aprobado por el Gobierno regional mira directamente a los hogares, muchos de los cuales no reúnen las condiciones mínimas

Tras varios años olvidado en un cajón, el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso ha decidido recuperar el Plan Renove, pero centrado en los electrodomésticos. Este es un programa que pretende dar facilidades a los madrileños para que puedan renovar sus aparatos de casa gracias a un pequeño impulso que, a su vez, busca también reactivar el mercado para fortalecer la economía.

Mientras las familias mejoran su vida, los comerciantes generan riqueza y así se reactiva el flujo de la economía madrileña. Estas ayudas, que son de entre 100 y 300 euros, están pensadas para que las familias en situación de necesidad puedan tener un pequeño bonus a la hora de cambiar aparatos necesarios como el frigorífico o la lavadora. E incluso también para cambiar otros como la placa de inducción o el lavavajillas.

Este Plan Renove de electrodomésticos ha sido puesto en marcha por la Consejería de Medioambiente y está dotado con una inversión de 2 millones de euros. Una cifra que tiene la pretensión global de mejorar la vida de miles y miles de madrileños.

¿Cómo pedir la ayuda para renovar nuestros electrodomésticos?

Las ayudas para la renovación de nuestros electrodomésticos ya están disponibles. Son directas y están gestionadas directamente por la Comunidad de Madrid. Más concretamente, por la Consejería de Medioambiente.

Para poder solicitarlas basta con entrar en la página web de la Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid, también conocida como Fenercom, y pasar un sencillo trámite que sirve para registrar y gestionar la petición. Carlos Novillo, consejero de medioambiente, se congratulaba así tras la oficialidad de la medida: "Buscamos la simplicidad y que el ahorro llegue cuanto antes a las familias".

Y es que ese es precisamente el propósito de este tipo de ayudas, que los recursos estén en manos de las familias para que estas puedan hacer un uso responsable de los mismos. Para pedir nuestro bonus solo tendremos que rellenar un formulario. Una vez completo, se genera este bono energético personal que además es intransferible.

A partir de ese momento, se activa un plazo de 15 días que es el periodo de tiempo que tenemos para gastarlo y hacer efectiva nuestra compra. Eso sí, en los establecimientos adscritos a esta iniciativa. Dentro de la página web de la Fundación de la Energía podemos consultar la lista de tiendas disponibles.

Las expectativas del Gobierno regional es que se promuevan más de 15.000 cambios de electrodomésticos por artículos más modernos y eficientes, ayudando así también a la conservación del medioambiente. Un resultado similar al registrado en el año 2020, última vez que se puso en marcha este programa.

Respecto al beneficio medioambiental, el equipo de Isabel Díaz Ayuso calcula que la renovación del parque autonómico de electrodomésticos en la Comunidad de Madrid se traducirá en un ahorro energético de 1,039 gigavatios-hora (GWh) anuales en la región, que es lo que consumirían unos 300 hogares promedio.

Este beneficio medioambiental también está ideado para ser una ayuda a los hogares, los cuales, al hacer un consumo más responsable, ahorrarán en su factura de la luz. Se estima que un electrodoméstico de clase A, que es la más eficiente, consume un tercio menos que uno con otra etiqueta. Las nuevas ayudas se dividen de la siguiente manera.

Un máximo de 300 euros de ayuda para frigoríficos con clase A, 200 para los de B y 100 para los de C. Para los lavavajillas, los de clase A se incentivan con hasta 200 euros y los de la B, con 100. Respecto a las lavadoras y las placas de inducción, se subvencionan las de clase A, con 125 euros.

Esta campaña abrirá hasta el 17 de marzo, aunque se espera que los fondos de dos millones se agoten en pocas semanas. "Animamos a todas las familias para que pongan manos a la obra y lo soliciten", decía Carlos Novillo. Con este programa "se asegura la retirada del electrodoméstico antiguo y el traslado a un punto autorizado, por tanto hacemos economía circular".

Estas ayudas van dirigidas a todas las familias sin distinción de renta para la compra de un electrodoméstico para viviendas situadas en la región, algo que habrá que acreditar con factura. Será obligatorio también retirar el aparato antiguo.