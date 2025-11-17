El renacer de la 7B de Metro: abre este sábado tras nueve cierres, una inversión de 171M y 60 casas derribadas

Será este sábado el día que los vecinos de los municipios del este de la Comunidad de Madrid, Coslada y San Fernando de Henares, puedan ver terminada una de las obras más complicadas de los últimos años: la reapertura de la Línea 7B de Metro.

Tras nueve cierres desde su inauguración en 2008 -el último de tres años de duración-, abre de nuevo la línea a partir de las 6.00 horas del próximo 22 de noviembre para sus 120.000 usuarios diarios. Se completan así los trabajos de auscultación, monitorización, consolidación y reparación incluidos en el Plan Integral de Actuaciones de San Fernando de Henares.

"Ha sido una obra muy complicada. No solamente a nivel técnico, sino también con muchísimas asperezas sentimentales y humanas", ha explicado el director general de Infraestructuras de la Comunidad, Miguel Núñez, en declaraciones a los medios durante la presentación de la reapertura.

Y es que el restablecimiento del tramo comprendido entre las estaciones de Barrio del Puerto, Coslada Central, La Rambla, San Fernando, Jarama, Henares y Hospital del Henares llega después de los problemas causados en las estructuras de los edificios situados alrededor del trazado.

Hundimientos y grietas que se dieron como consecuencia del terreno salino por la filtración de agua subterránea en el túnel. Para paliar esto, el Ejecutivo autonómico ha estabilizado 20.600 metros cuadrados de terreno y rehabilitado la estructura de 5.575 metros de trazado.

Además, se han llevado a cabo intervenciones en el túnel que suman 1.279 toneladas de mortero a profundidades de 45 metros. Es decir, un volumen equivalente a cinco piscinas olímpicas.

Una intervención que asciende a los 171,2 millones de euros de inversión destinados a asegurar la estabilidad estructural del túnel y su impermeabilización definitiva. Unas cifras que reflejan la complejidad técnica de las obras ejecutadas por la Dirección General de Infraestructuras para "garantizar la seguridad en la infraestructura".

Trabajos y parque urbano

Como ha recordado Núñez, el plan de ruta establecía las actuaciones a hacer con tres estamentos diferenciados: "En primer lugar, la seguridad de los vecinos; luego, los bienes del Ayuntamiento, y en tercer lugar, las actuaciones de la infraestructura de la Comunidad de Madrid".

Del importe total de los trabajos, en torno a 60 millones han sido para las actuaciones propias de la infraestructura. En concreto, en esta se han realizado más de 50.700 metros de perforaciones (26.000 perforaciones) para inyecciones de lechada (768 toneladas de lechada) y 8.600 metros para consolidación (501 toneladas de mortero y lechada).

Una de las estaciones actualmente de la Línea 7B de Metro de Madrid. Comunidad de Madrid

Para la consolidación del terreno en la superficie, el total inyectado ha sido de 11.222 toneladas de mortero con perforaciones de hasta 60 metros.

Además, paralelamente, la Comunidad avanza en la construcción del nuevo parque urbano de 12.000 metros cuadrados en la zona donde se ubicaba el complejo dotacional El Pilar. Será un espacio verde accesible, con áreas para mayores, juegos infantiles, instalaciones de calistenia, zonas de espectáculo y pérgolas de madera uniendo con la entrada principal.

El túnel actualmente tras la rehabilitación de la L7B de Metro de Madrid. Comunidad de Madrid

"El diseño del parque urbano ha sido consensuado con el Ayuntamiento de San Fernando y hemos adoptado todos sus requerimientos", cuenta Núñez. Finalmente, la inversión en este será de 11 millones de euros.

Asimismo, dentro del calendario previsto en el Plan de Actuaciones, Canal de Isabel II llevará a cabo mejoras en las infraestructuras hídricas y de saneamiento, que incluye un tanque de almacenamiento de aguas residuales y la renovación de la depuradora de Casaquemada. Esta intervención se desarrolla mediante un convenio suscrito con el Consistorio sanfernandino para las intervenciones del Plan Sanea.

Atención a los vecinos

Otra parte del presupuesto ha ido para los vecinos y comercios afectados. Y es que en este tiempo la inestabilidad del terreno ha provocado el derribo de 60 casas en dicha zona y otras tantas se han visto afectadas de alguna manera.

Por ello, desde el Gobierno regional también se ha asumido la asistencia a dichos vecinos. "Se llevó a cabo el realojo de las personas afectadas garantizando manutención, transporte, mudanza de enseres, vigilancia de los inmuebles y el mantenimiento de los suministros esenciales (agua, energía, gas y telefonía), así como plazas de garaje en aparcamientos privados" durante la ejecución de los trabajos.

Vecinos de la Plataforma Afectados Metro L7B el pasado miércoles en la estación de Estadio Metropolitano. E.E.

En 2022 se puso en marcha una Oficina de Atención presencial que ha gestionado 1.741 consultas relacionadas con los realojos, el seguimiento técnico y la tramitación de compensaciones económicas.

En cuanto a estas indemnizaciones, se activaron de oficio expedientes de responsabilidad patrimonial destinados a compensar a propietarios de viviendas y locales. Hasta el momento, 83 titulares han recibido un total de 11,8 millones de euros.

Como apunta Núñez, ha dependido de los daños causados. La indemnización media está en torno a unos 6.000 euros, en un rango que puede ir desde los 3.000 euros hasta los 25.000 euros.

También se habilitó una línea de ayuda de 500.000 euros para pymes y empresarios, destinada a sufragar las inversiones en infraestructuras y equipamientos que permitieran paliar los efectos sobre la actividad comercial y favorecer la continuidad de sus negocios.

Finalmente, este sábado se cerrarán los años de sufrimiento por estas obras: desde febrero de 2023 no se registran movimientos que impidan reabrir el servicio a los vecinos. Se añaden a esto cinco informes que "acreditan las condiciones óptimas del trazado, la mayor resistencia del suelo respecto a la prevista inicialmente y el excelente estado del hormigón de la plataforma y la contrabóveda".