Ben Busche, el alemán 'de Chamberí' que iluminará la calle Goya en Navidad: 25 arcos con más de 225.000 luces

Ben Busche y la iluminación que ha proyectado para la calle Goya. Brut Deluxe y Ayuntamiento de Madrid.

La Navidad está a la vuelta de la esquina y una de las arterias principales de Madrid estrena iluminación: la calle Goya tendrá este 2025 un diseño lumínico completamente nuevo que simulará un amanecer.

La instalación, firmada por el arquitecto y diseñador Ben Busche, transformará una de las calles más comerciales del distrito de Salamanca en un horizonte de luz que envolverá a los visitantes en tonos cálidos, del blanco al naranja, evocando el despertar de un nuevo día.

"El diseño transforma la ciudad en un horizonte de luz. A través de una secuencia dinámica de imágenes, recreamos un cielo que despierta hacia el este: los tonos suaves del amanecer se despliegan, envolviendo las calles en una atmósfera cálida y esperanzadora", explica Busche.

"La composición invita a detenerse, mirar hacia arriba y celebrar el renacer cotidiano que cada día y cada Navidad trae consigo", apostilla.

La propuesta, formada por 25 arcos de diez metros de ancho y 2,4 metros de alto, incorpora 227.600 puntos de luz LED de alta eficiencia energética.

Los colores predominantes: blanco cálido, amarillo y naranja se integrarán en una secuencia rítmica que da vida al conjunto.

No es la primera vez que Busche colabora con el Ayuntamiento de Madrid: su firma está detrás de otros hitos navideños como el Nacimiento de la Puerta de Alcalá o la iluminación de la plaza de Canalejas.

Ben Busche, el arquitecto alemán creador de estas luces, tiene dos estudios arquitectónicos: uno en Múnich y el otro en la calle Alburquerque, en Chamberí.

El nombre de estos espacios es Brut Deluxe y su actividad se centra en la investigación y la creación de espacios y sus cualidades atmosféricas.

Los proyectos oscilan entre diferentes escalas de intervención urbana: desde instalaciones artísticas efímeras hasta diseño industrial, diseño de construcción y urbanismo.

Busche está detrás de diversos proyectos arquitectónicos y artísticos que se han instalado en ciudades de países como China, Francia, Alemania, Reino Unido o Estados Unidos.

El alumbrado navideño de Madrid

El nuevo diseño de Goya se enmarca en el alumbrado navideño 2025, que llegará este año a más de 240 emplazamientos de los 21 distritos de la capital a partir del 22 de noviembre.

Todo el conjunto mantendrá la apuesta por la sostenibilidad: más de 13 millones de bombillas LED iluminarán la ciudad con menor consumo y contaminación lumínica.

Además, el gasto energético correrá íntegramente a cargo de la empresa adjudicataria, como en campañas anteriores.

Por segundo año consecutivo, los niños de primero y segundo de Primaria han participado en el concurso escolar de dibujo convocado por el Ayuntamiento, cuyos diseños ganadores se transformarán en luces navideñas reales.

Junto a ellos, la ciudad contará con propuestas de creadores de la Asociación de Creadores de Moda de España (ACME) y diseñadores de prestigio que aportarán nuevas incorporaciones a esta edición.

En total, las calles madrileñas se vestirán con 126 cerezos luminosos y 7.134 cadenetas, que suman 157 kilómetros de longitud, una distancia equivalente a viajar de Madrid a Toledo y regresar.

La mayoría de estos elementos se ha renovado con tonalidades más cálidas para crear una atmósfera envolvente. A ello se sumarán 13 grandes abetos y numerosos motivos tradicionales distribuidos por toda la ciudad.

El Ayuntamiento insiste en que la iluminación navideña es una inversión estratégica y no un gasto.

Desde 2019, el consistorio trabaja para consolidar la Navidad madrileña como un revulsivo económico que potencie el comercio, la hostelería y el turismo.

Con diseños cada vez más innovadores y singulares, el objetivo es claro: hacer de Madrid una referencia europea de luz, belleza y ambiente festivo durante las fiestas.