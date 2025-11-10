Madrid, en alerta: confinan las aves del corral de 16 municipios de la Comunidad por la gripe aviar

Las claves nuevo Generado con IA El Ministerio de Agricultura ha ordenado el confinamiento de las aves de corral en 16 municipios de la Comunidad de Madrid para prevenir la propagación de la gripe aviar. La medida forma parte de un refuerzo nacional que afecta a 1.199 municipios en toda España, debido al aumento de casos en Europa, especialmente en aves silvestres. Entre las restricciones figuran la prohibición de criar aves de corral al aire libre, de mezclar patos y gansos con otras especies, y de utilizar ciertas aves como señuelo. Se prohíbe dar agua de depósitos accesibles a aves silvestres y celebrar certámenes ganaderos o concentraciones de aves en las zonas afectadas.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ya aplica desde este lunes 10 de noviembre medidas adicionales de refuerzo para prevenir la propagación del virus de la influenza aviar, ante la constatación esta semana de un aumento del riesgo por la proliferación de casos en Europa -sobre todo en aves silvestres-, los movimientos migratorios y el descenso de las temperaturas.

En el caso de la Comunidad de Madrid hay 16 municipios. Desde Algete a Hoyo de Manzanares. El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, cree que es una medida coherente.

En concreto, entre las medidas figura el confinamiento de las aves de corral en aquellas zonas consideradas de especial riesgo y vigilancia, un total de 1.199 municipios, que se localizan en Andalucía (197), Aragón (128), Canarias (1), Cantabria (31), Castilla y León (250), Castilla-La Mancha (18), Cataluña (224), Comunidad de Madrid (16), Comunidad Valenciana (138), Extremadura (99), Galicia (40), Islas Baleares (14), La Rioja (6), Navarra (12), País Vasco (6), Principado de Asturias (8), Región de Murcia (11), Ceuta y Melilla.

Unas prohibiciones y obligaciones en las zonas de especial riesgo y de especial vigilancia que incluyen la prohibición de utilizar pájaros de los órdenes anseriformes y charadriformes como señuelo o la de criar patos y gansos con otras aves de corral. También se prohíbe criar aves de corral al aire libre.

No obstante, Agricultura ha precisado que cuando esto no sea posible, la autoridad competente podrá autorizar el mantenimiento de aves de corral al aire libre mediante la colocación de telas pajareras o cualquier otro dispositivo que impida la entrada de aves silvestres.

En este caso, las aves tendrán que alimentarse y abrevarse en el interior de las instalaciones o en un refugio que impida la llegada de aves silvestres y evite el contacto de éstas con los alimentos y el agua destinados a las de corral.

Por otro lado, también queda prohibido dar agua a las aves de corral procedente de depósitos a los que puedan acceder aves silvestres, salvo en caso de que sea tratada a fin de garantizar la inactivación de posibles virus de influenza aviar. Así, los depósitos de agua situados en el exterior requeridos por motivos de bienestar animal para determinadas aves de corral quedarán protegidos suficientemente contra las aves acuáticas silvestres.

También queda prohibida la presencia de aves de corral u otro tipo de aves cautivas en los centros de concentración de animales, incluidos los certámenes los certámenes ganaderos, muestras, exhibiciones y celebraciones culturales, así como cualquier concentración de aves de corral u otro tipo de aves cautivas.