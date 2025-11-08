El 'megaedificio' de 31 millones de euros que la Comunidad de Madrid vende a una empresa mexicana: más de 4.200m2

Las claves nuevo Generado con IA La Comunidad de Madrid ha vendido un edificio histórico en la calle Santa Catalina 6, frente al Congreso de los Diputados, por 31,5 millones de euros a la inmobiliaria mexicana Be Grand. El edificio, construido en el siglo XIX y con más de 4.380 metros cuadrados distribuidos en siete plantas, será rehabilitado para convertirlo en viviendas de lujo. La compra se realizó mediante una subasta, en la que Be Grand superó a otras tres empresas, presentando una oferta un 19% superior al precio inicial. El proyecto de rehabilitación contará con viviendas de una media de 150 m2 y dos habitaciones, y las ventas comenzarán en 2027, con la participación de Admara Capital, el estudio L35, el despacho Gómez-Acebo & Pombo y el Banco Santander.

Uno de los grandes problemas que hay en Madrid mira directamente al sector inmobiliario. Un mercado muy castigado y cuyos devastadores efectos se han hecho notar a diferentes niveles en la sociedad. Sin embargo, a veces esos mercados dejan alguna buena noticia como le ha sucedido ahora a la Comunidad de Madrid.

Esta institución, cuyas ayudas a la vivienda son tan conocidas, se ha visto envuelta de manera reciente en una rocambolesa operación que le ha reportado unas cuantiosas ganancias económicas. Y es que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso acaba de vender un gran edificio situado en una de las zonas más céntricas de Madrid a una importante empresa mexicana.

Una venta millonaria que cumple con el patrón de movimientos inmobiliarios que se están repitiendo de manera sistemática en la región, donde las ventas a grandes fortunas latinas, y especialmente procedentes de México, son una constante. Los ricos llegados desde América Central se han convertido en los mejores clientes posibles.

En este caso ha sido la inmobiliaria azteca Be Grand la que, tal y como informa Europa Press, ha adquirido un lujoso edificio en el centro de Madrid por un valor de 31,5 millones de euros. La operación se ha saldado mediante subasta lanzada por el Ejecutivo regional y en la que esta empresa mexicana ha realizado la mejor oferta.

Ahora, este bloque que fue adquirido en el año 2022 y que fue construido en el siglo XIX, se convertirá en uno de los edificios urbanísticos de referencia en la capital de España. Hasta ahora contaba con más de 4.000 metros cuadrados y con siete plantas, siendo una de ellas bajo el nivel de la calle. Aunque la operación todavía no se ha formalizado, ya hay planes cerrados para esta nueva adquisición.

¿Cómo es el edificio que ha vendido la Comunidad de Madrid?

La inmobiliaria mexicana Be Grand ha adquirido uno de los edificios más lujosos y representativos de Madrid. Se encuentra situado en la calle Santa Catalina 6 y en él la Consejería de Economía, Hacienda y Empleo tenía la sede del registro territorial de la propiedad intelectual. Además, está frente al Congreso de los Diputados, por lo que su ubicación no puede estar mejor elegida.

Ahora, este edificio va a ser destinado para la creación de viviendas de lujo en una zona que está reformando por completo su aspecto. De hecho, se encuentra justo al lado de otro edificio que Darya Homes está rehabilitando para ofrecer también pisos exclusivos y que Knight Frank está comercializando desde los 2,2 millones de euros.

Sin embargo, el coste de este majestuoso bloque, cuyo proyecto original correspondió al arquitecto Francisco Cabezuelo y Cueto, tiene un coste de 31,5 millones de euros. Actualmente cuenta con 4.381 metros cuadrados distribuidos en siete plantas, una de ellas bajo rasante.

El precio inicial sin IVA era de 21,8 millones de euros, pero la inmobiliaria mexicana subió su oferta un 19%, hasta los 26 millones. Así consiguió vencer a las tres empresas con las que competía: Pryconsa, Iberia Project Development (CBRE) y MexFund. Ninguna de estas tres tentativas superó el precio original en más de un 10% en una subasta organizada por Planifica Madrid, el departamento de la comunidad que gestiona la gestión de obras públicas e infraestructuras.

Ahora, el siguiente paso será formalizar la compra para que Be Grand pueda comenzar con sus planes de trabajo. Estos pasan por una rehabilitación integral que cumplirá con la normativa de los edificios protegidos por patrimonio con una media de 150 metros cuadrados y 2 habitaciones. Si todo marcha según lo previsto, las ventas comenzarán en el año 2027.

L35 será el estudio de arquitectos que organizará todo el proyecto, el cual contará con la participación de la gestora española Admara Capital. Esta se completa con la presencia del despacho de abogados Gómez-Acebo & Pombo, que se ocupa de los trámites legales y jurídicos, y la del Banco Santander, que se encarga de la financiación.