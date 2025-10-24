La nueva pasarela peatonal de Boadilla que unirá dos barrios con 15.000 vecinos por encima de la M-513: medirá 250 metros

El Ayuntamiento de Boadilla del Monte sigue adelante con su estrategia de unir la ciudad por encima de las grandes vías que la cruzan: la M-50, la M-513 y la M-516. La última inversión, cercana a los tres millones de euros, servirá para construir una cuarta pasarela peatonal y ciclista sobre la M-513, que unirá los desarrollos de El Pastel y Valenoso, donde ya residen casi 15.000 vecinos.

Uno de los principales objetivos del consistorio boadillense es mejorar la conexión interna del municipio y facilitar el tránsito seguro de peatones y ciclistas.

Otro objetivo clave es dar continuidad a los más de 32 kilómetros de sendas y carriles bici existentes y a los 11 kilómetros adicionales que están actualmente en ejecución.

Con esta nueva infraestructura, el Ayuntamiento pretende seguir tejiendo una red continua que una los barrios más recientes con el resto de la ciudad y con las infraestructuras de transporte público.

La obra, que se encuentra actualmente en fase de licitación, busca salvar la barrera que supone la M-513 y unir ambos lados de los nuevos desarrollos urbanísticos.

La nueva pasarela de Boadilla. Ayuntamiento de Boadilla del Monte

El proyecto contempla una pasarela de 250 metros de longitud, con un tramo central metálico en forma de cajón de acero y rampas de acceso de hormigón armado.

Su acabado tendrá una película protectora de óxido rojizo, elegida para integrarse estéticamente en el entorno donde se ubicará.

Además, el plan incluye la instalación de iluminación y mobiliario urbano, así como el desvío de las infraestructuras necesarias para permitir la correcta ejecución de la obra.

La pasarela estará operativa en el primer trimestre de 2027 y será financiada íntegramente con fondos municipales. Con esta actuación, Boadilla sumará su cuarta pasarela peatonal y ciclista sobre la M-513.

Las otras tres ya conectan distintos puntos del municipio: una enlaza Olivar de Mirabal y Viñas Viejas con el Sector B, otra las urbanizaciones históricas y El Encinar con el casco urbano, y la tercera El Pastel, Cortijo Sur y La Cárcava con la avenida Víctimas del Terrorismo, que separa Olivar Tercera Fase de Valenoso.

El importe de la licitación asciende a casi tres millones de euros y las empresas interesadas podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 10 de noviembre.