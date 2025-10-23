El Supremo garantiza la declaración BIC de la Presa del Gasco, el gran proyecto que intentó unir Madrid con el mar

La Presa del Gasco en una foto de archivo de 2021. Ayuntamiento de Galapagar

Tras dos años de incertidumbre acerca de la declaración como Bien de Interés Cultural (BIC) de la Presa del Gasco, ubicada en una garganta del río Guadarrama entre los municipios de Torrelodones, Galapagar y Las Rozas, finalmente se ha avalado dicha protección.

Así lo ha determinado el Tribunal Supremo en una sentencia, del pasado 25 septiembre, en la que se garantiza que dicha declaración, así como la del Canal de Guadarrama, sigue vigente, como informan desde los grupos socialistas de las localidades de Las Rozas, Galapagar y Torrelodones.

De esta manera, en el fallo los magistrados estiman el recurso de casación interpuesto por la Comunidad de Madrid contra la sentencia, del 31 de mayo de 2023, del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), que se revoca al no ser ajustada a derecho.

Se rectifica, así, esta resolución judicial que estimó el recurso presentado por la sociedad Europroperty S.L. contra el decreto del 1 de septiembre de 2021, por el que el Consejo de Gobierno de la región declaró como BIC estas dos construcciones del siglo XVIII. En ella se había determinado la nulidad por encontrarse caduco dicho título.

Las agrupaciones del PSOE de los tres municipios han manifestado recibir "con satisfacción" esta última sentencia del Supremo. "Llevamos más de una década de trabajo y compromiso en defensa del patrimonio histórico de estos bienes en particular", afirman desde el partido socialista de Las Rozas.

Acceso cortado

Por su parte, el secretario general del PSOE en Galapagar, Alberto Gómez, ha exigido en un comunicado al Ejecutivo autonómico, presidido por Isabel Díaz Ayuso, que "se ponga las pilas y ponga en valor estos importantes elementos de nuestro patrimonio histórico y cultural".

Y es que desde el pasado mes de febrero -debido a una sentencia del TSJM- no hay camino para poder acceder a la presa. La propiedad de la Finca La Isabela -por la que pasa dicha vía- impidió el paso tras ganar un pleito en los tribunales en el que se declaraba la naturaleza privada del paseo.

El acceso a la Presa del Gasco por la Finca La Isabela, cortado desde febrero. PSOE Torrelodones

Por eso, Víctor Ibáñez, secretario general socialista de Torrelodones, pone el acento en este corte con "grandes bloques de piedra".

"Creemos que es prioritario que desde el Gobierno regional se establezcan las medidas necesarias y posibles en el marco legal para garantizar que se pueda acceder a la Presa del Gasco de manera segura", señala.

El PSOE recuerda que hace dos años la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad una Proposición No de Ley (PNL) para que la Comunidad de Madrid implementara, junto con los Ayuntamientos de Las Rozas de Madrid, Galapagar y Torrelodones, las mejoras necesarias de las condiciones de seguridad del entorno del BIC.

Además, hace ya tres años que el PSOE y el PP acordaron en el parlamento regional la creación de un mecanismo de coordinación entre los tres Consistorios, el Ejecutivo autonómico y la Confederación Hidrográfica del Tajo para poner en valor estos vestigios.

Unir Madrid y el mar

La Presa del Gasco se levantó en 1787 sobre el río Guadarrama como un intento de unir fluvialmente la región con el mar. El objetivo era emular al Canal de Castilla y hacer un canal navegable desde este hasta el océano Atlántico. En él estarían implicados otros tres grandes ríos: el Manzanares, el Tajo y el Guadalquivir. Ni más ni menos que 677 kilómetros de aguas.

Nunca llegó a funcionar. Sus 55 metros de altura se proyectaron con fallos en la estructura y, por eso, tras innumerables intentos, las autoridades la dieron por 'perdida'.

Mapa del siglo XVIII del Canal del Guadarrama E.E

Fue un proyecto financiado por la corona. Concretamente por el Banco de San Carlos, creado por el monarca Carlos III. La financiación de la presa dependía directamente de esta sucursal y, por problemas de liquidez, los plazos de ejecución se fueron ampliando. Muchos de los trabajadores eran presidiarios que cumplían su condena levantando la presa y, en mitad de una epidemia de paludismo, perdieron la vida.

A la falta de capital y de mano de obra se unió, entonces, el derrumbe de la parte central del parámetro de las aguas de la presa. Ocurrió tras una fuerte tormenta, lo que dejó ver las primeras deficiencias del proyecto. El por aquel entonces rey, Carlos III, paralizó la obra y, con la muerte del monarca, todo cayó en el olvido.