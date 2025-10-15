Madrid denuncia que Aranjuez se ha quedado fuera de las ayudas del Gobierno central por los incendios del verano

Imagen del incendio de Aranjuez declarado durante los días 9 y 10 de agosto. EE

La Comunidad de Madrid ha pedido por carta al Gobierno central que no excluya al municipio de Aranjuez de la declaración de Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil por los incendios que se produjeron los días 8 y 9 de agosto.

Así lo ha explicado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local, y portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, en rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno.

Concretamente, el Gobierno regional asegura que el Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática ha solicitado información sobre los costes estimados de reparación o restitución de los daños ocasionados en infraestructuras municipales, pero ha omitido a Aranjuez en el listado de municipios afectados, a pesar de haber sufrido un incendio de gravedad.

Este movimiento del Gobierno de España reaviva el dilema que se generó a finales de agosto cuando Aranjuez se quedó fuera de las ayudas anunciadas por el Gobierno central para las zonas declaradas como 'catastróficas'.

Tal y como publicó este diario, tanto la región como el Gobierno dieron por hecho que el municipio de Madrid recibiría la ayuda.

Hay que recordar que el Consejo de Gobierno, en su sesión del 27 de agosto de 2025, acordó instar al Ejecutivo central a declarar Zona Gravemente Afectada por una Emergencia de Protección Civil a los 13 municipios de la región que registraron incendios forestales durante los meses de junio, julio y agosto.

Entre ellos, según ha subrayado García Martín, debía incluirse Aranjuez, donde el fuego arrasó 300 hectáreas de pasto y vegetación y obligó al desalojo preventivo de 71 personas de dos urbanizaciones.

"El Gobierno central no supo estar a la altura que le correspondía ante la gravedad de una emergencia nacional de esta magnitud", ha lamentado el consejero, que ha recordado que más de 400.000 hectáreas resultaron calcinadas en todo el país durante el verano.

"Lo único que le pedimos ahora es que dé respuesta y atienda a todos los municipios afectados, cumpla y no deje a ninguno fuera de estas ayudas tan necesarias para que los vecinos puedan recuperar sus casas y su día a día con normalidad", ha añadido García Martín.

El Gobierno regional reitera así su solicitud para que Aranjuez sea incorporado en las ayudas estatales, con el objetivo de garantizar una respuesta en condiciones de igualdad respecto al resto de municipios que sufrieron incendios durante los meses estivales.