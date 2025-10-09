Luis García, consultor, tajante sobre los 11.000 millones de euros que se pierden en ayudas en España: "Muchas no se piden"

España atraviesa un momento complicado de analizar. Mientras el Gobierno asegura que la economía crece a un ritmo por encima de la media europea, lo cierto es que los españoles necesitan cada vez más de las ayudas estatales. Sin embargo, no todas funcionan de igual manera.

Si hay una comunidad en España que es pionera y puntera a la hora de gestionar todo tipo de ayudas y subvenciones, esa es Madrid. El Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso se ha especializado en los últimos años en dos frentes.

El primero, en ofrecer continuas ventajas fiscales a sus ciudadanos. Y el segundo, en poner al alcance de los madrileños decenas y decenas de ayudas para mejorar su acceso al mercado laboral, para afrontar pagos como la cesta de la compra o la conexión a internet, o incluso para tener posibilidades de encontrar un alquiler o compra de vivienda asequible.

Sin embargo, los datos no engañan y a pesar de que se ofrezcan muchas ayudas, el gran problema que tiene nuestro país en esta materia es que muchas de ellas se pierden sin que nadie pueda acceder a ellas. O bien porque el tiempo que se pierde en trámites burocráticos es infinito o bien porque ni siquiera llegamos a enterarnos de la disponibilidad de estas ayudas.

Datos del sector a los que ha tenido acceso EL ESPAÑOL evidencian que solo en el año 2023 se quedaron sin repartir el 22% de los fondos disponibles. Es decir, más de 11.000 millones de euros que se fueron al limbo. Una dramática situación que tiene su pequeña salvedad en Madrid.

¿Cuántas ayudas se reparten en Madrid?

Los principales motivos por los que se pierden estas grandes cantidades de dinero son por el desconocimiento y la complejidad burocrática. Sin embargo, los expertos intentan buscar las maneras de que este dinero no se pierda y llegue a los bolsillos de los españoles.

"En muchos casos, los fondos existen, pero no se usan simplemente porque la gente no se entera o no sabe cómo solicitarlos. El objetivo es que consigamos que las subvenciones que encajan contigo te 'persigan' y no al revés", aseguran desde FANDIT.

FANDIT es una plataforma de subvenciones con inteligencia artificial que está integrando asistentes inteligentes que permiten, por ejemplo, encontrar subvenciones que encajan con tu proyecto automáticamente o automatizar informes para justificar los gastos subvencionados.

El objetivo es que la IA no solo facilite el proceso de solicitud, sino que mejore la supervisión de los fondos públicos. Los expertos aseguran que en un plazo de solo cinco años, la mayoría de estos trámites se hagan a través de Inteligencia Artificial. Así se reducirá un 70% el tiempo de gestión, un 90% la revisión de boletines y se creará un sistema más justo y accesible para ciudadanos, autónomos y empresas.

El objetivo es que herramientas como FANDIT eviten casos como el de Luis García, un consultor de decenas de pymes: "Cada semana invertía horas revisando boletines y buscando convocatorias. Tenía clientes que perdían ayudas porque era imposible llegar a todo a tiempo".

"Con una herramienta como FANDIT, que utiliza la IA, centralizo la información y recibo alertas personalizadas. Ahora dedico mi tiempo a asesorar mejor, no a hacer de buscador de subvenciones". Gracias a estos asistentes inteligentes es más fácil encontrar ayudas adecuadas, generar alertas personalizadas y automatizar informes de justificación de gastos.

Por ejemplo, en este espacio disponen de una base de datos única con todos los beneficiarios de subvenciones en España desde 2020, lo que les permite, introduciendo únicamente el CIF de una empresa, asociación o entidad pública, comprobar al instante todas las ayudas que ha recibido.

Esto que supone un gran problema en España, vive su propia situación en Madrid, una región que solo en lo que va de año ha publicado 576 subvenciones, la mayoría de las cuales van dirigidas a particulares, con una inversión de 574,6 millones de euros.

En el caso de las pymes, el presupuesto destinado corresponde a 377 millones de euros, mientras que a las grandes empresas, 366 millones. Por su parte, las entidades públicas pueden acceder a 291 millones y las asociaciones y fundaciones a 258,6 millones.

A su vez, los autónomos tienen derecho a ayudas por valor de 191,7 millones de euros, las comunidades de propietarios 146 millones y las entidades sin ánimo de lucro, unos 417,8 millones de euros.