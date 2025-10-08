Por qué el 13 de octubre no es festivo en Madrid si el Día de la Hispanidad cae en domingo: el sorprendente motivo

Aunque muchas personas no lo hayan superado aún, el verano ya hace días que ha cruzado la puerta y se ha marchado hasta el año que viene. Por ello, toca seguir avanzando y mirar hacia delante. El otoño es una realidad y con la llegada del mes de octubre, muchos han pensado en un nuevo festivo.

Lógicamente, hablamos del Día de la Hispanidad, el cual se celebra el próximo 12 de octubre. Sin embargo, tal y como indica el calendario, este día cae en domingo, por lo que no es extraño que muchas personas hayan pensado que este día se pasaba al lunes y que hay posibilidad de hacer puente.

Pero lo cierto es que esta situación no es así en toda España, solo en algunos puntos. Y que algunos como los madrileños no se encuentran entre los agraciados. A pesar de que este era un puente muy habitual para los residentes en la capital de España, en el 2025 no les sonríe la suerte.

Este momento del año es muy especial y particular, ya que hace de puente perfecto entre el verano y las Navidades. Y además nos prepara para las festividades de Todos los Santos y de los días de la Constitución y de la Inmaculada.

Sin embargo, como decíamos, en Madrid no será festivo. El motivo principal es que en este 2025, el 12 de octubre se considera un festivo autonómico y no un festivo nacional. Por lo tanto, cada región decide cuándo lo sitúa en el calendario y el Ejecutivo de Ayuso decidió no hacer esta fiesta en el mes actual.

¿Dónde será festivo el 13 de octubre?

Como es sabido por casi todo el mundo, el 12 de octubre se celebra la Virgen del Pilar y, por consiguiente, está considerado como el Día de la Fiesta Nacional. Sin embargo, en este 2025 cae en domingo, por lo que no será posible hacer festivo generalizado.

Muchas personas pensaban que de manera automática pasaba al lunes día 13. Sin embargo, esto no es así porque no se trata de un festivo autonómico y solo será día no laborable en algunas regiones de nuestro país. Estas son Extremadura, Andalucía, Aragón, Asturias, Castilla y León y Melilla.

En todas estas partes de España podrán disfrutar de un puente de tres días, juntando ese lunes 13 de octubre al sábado y al domingo precedentes. Así pues, aunque muchos tenían previsto tener un día de libranza, quizás a última hora se sorprendan al ver que no, que el lunes toca ir al trabajo.

Sin embargo, para que no cunda el desánimo, hay que tener en cuenta que todavía nos quedan algunos festivos nacionales que sí son comunes para todos los españoles. Eso sí, no todos podrán ser disfrutados de la misma manera.

Es lo que sucede con el 1 de noviembre, Día de Todos los Santos, y el 6 de diciembre, Día de la Constitución. Ambos caen en sábado, por lo que quienes no trabajen estos días de manera habitual, no acumularán un festivo extra.

Más suerte tendrán con el 8 de diciembre, que cae en lunes y que sí será festivo general. Y por supuesto, con el día 25, Navidad, que cae en jueves y que siempre es el último día no laborable del año.