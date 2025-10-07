Madrid prevé instalar 1,65 millones de contadores de agua inteligentes: avisan si un mayor no usa la red en 12 horas

Imagen de archivo de uno de los nuevos contadores del Canal Isabel II. CAM

El proceso de digitalización del Canal Isabel II se completará el próximo año tras la instalación de 1.650.000 contadores de agua inteligentes en la región de Madrid.

El sistema, que lleva varios años llegando a los hogares de los madrileños, es pionero no sólo por el control que supone, sino porque se ha convertido en una herramienta que lucha contra la soledad no deseada de los mayores.

El consejero de Medio Ambiente, Carlos Novillo, en un desayuno con los medios de comunicación celebrado este lunes, ha destacado que estos dispositivos permiten enviar de forma constante los datos de consumo incluso desde sótanos o zonas de difícil acceso gracias a una tecnología puntera.

Además, posibilitan programar alertas de consumo para detectar fugas o incidencias y que los familiares reciban un aviso si no hay actividad durante más de 12 horas. "Tenemos ya 800.000 contadores instalados y el objetivo es alcanzar 1.650.000 el año que viene", ha señalado.

Estos aparatos forman parte del sistema de telelectura del Canal de Isabel II, que transmite diariamente la información de cada punto de suministro mediante la tecnología NB-IoT.

Esta red permite la comunicación en lugares donde la cobertura convencional no suele estar disponible, como arquetas o cuartos de contadores.

En lugar de una medición presencial cada dos meses, los nuevos contadores registran datos automáticos cada hora, lo que multiplica por 1.460 la información disponible y reduce drásticamente el tiempo de detección de anomalías.

Según datos de octubre de 2024, desde su puesta en marcha, el sistema ha permitido ahorrar más de 4,3 hectómetros cúbicos de agua, el equivalente al consumo anual de una ciudad como Coslada.

Esta cifra, según la región, no sólo muestra su utilidad entre los usuarios, sino también en la eficiencia del uso del agua en la región.

Además, (y todo según cifras de 2024) más de 23.000 usuarios fueron alertados de posibles fugas en sus instalaciones, y cerca de 2.000 clientes configuraron sus propias alarmas para controlar el gasto o recibir notificaciones cuando no se detecta consumo habitual.

"El modelo madrileño, considerado un referente mundial en digitalización del agua, ha despertado el interés de países como Estados Unidos y Singapur, que estudian replicar su experiencia", se enorgulleció la Comunidad de Madrid al presentar los datos.