Adiós a la 'semana blanca' en Madrid: el motivo por el que ya no habrá festivos en febrero y las nuevas fechas elegidas

Una de las mayores preocupaciones de todos los padres es el calendario escolar de sus hijos. Esta suele ser la tabla sobre la cual se rige su vida, incluso por encima de su calendario laboral. Y si hay una región en la que estos padres están especialmente pendientes de esto es Madrid.

Y es que la comunidad donde se encuentra la capital de España ha introducido en los últimos años una serie de cambios clave. De hecho, el más significativo llegará durante el nuevo curso que acaba de comenzar. Y es que hay un 'baile de fechas' al que nadie estaba acostumbrado.

Se trata de la desaparición de la 'semana blanca', esos días sin clase que suele haber en el mes de febrero y que en muchas regiones se sitúan cerca de las fechas de carnaval. Sin embargo, en 2026 pasan a la historia, ya que estos festivos se han reorganizado de manera diferente.

Así que si eres padre o madre en Madrid con niños en edad escolar, es posible que no sepas cómo te afectan estos importantes cambios que, además, se empiezan a notar en este mes de octubre. Y es que el primer cambio en los festivos se hará realidad en cuestión de unos días.

Lo que pasará es que habrá un traslado de estos días del segundo al primer trimestre con el objetivo de equilibrar un poco el calendario. La particularidad de este curso 2025/2026 que acaba de comenzar es que dejaba muy descompensado el segundo trimestre lectivo.

¿Cuándo caen los festivos?

El calendario escolar de la Comunidad de Madrid para el curso 2025/2026 fue publicado en el Boletín Oficial de la región (BOCM) el pasado 13 de mayo. Sin embargo, es muy probable que muchos padres y alumnos hayan olvidado cómo se estructura.

Una de sus principales características es la modificación de los días no lectivos del mes de febrero, los cuales se pasan al primer trimestre, en el que nos encontramos. Tal y como informa Europa Press, esto se debe a que la Consejería de Educación busca equilibrar el calendario escolar.

De esta manera, el primer trimestre de este curso es más largo de lo habitual porque varios festivos nacionales como el 12 de octubre, el 1 de noviembre y el 6 de diciembre coinciden en sábado o domingo. Sin embargo, el segundo es más corto al celebrarse la Semana Santa a finales de marzo.

Por ello, la Consejería de Educación ha decidido no mantener los días no lectivos habituales del mes de febrero, para no hacer todavía más corto ese segundo trimestre. De esta forma, los nuevos días viajan a los meses de noviembre y diciembre.

Los días no lectivos para los centros educativos madrileños en este curso 2025-2026 serán: 13 de octubre de 2025, 3 de noviembre de 2025, 7 de enero de 2026, 27 de marzo de 2026 y 6 de abril de 2026. Y en el caso de Escuelas Infantiles y unidades de primer ciclo en colegios, el único día no lectivo es el 7 de enero de 2026.

Por otro lado, las vacaciones de Navidad abarcan desde el 20 de diciembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026 (ambos incluidos) y las de Semana Santa va desde el 27 de marzo hasta el 6 de abril de 2026 (ambos incluidos).

Para justificar estos cambios, la Consejería de Educación ha explicado que cada año el calendario escolar se construye teniendo en cuenta la distribución de los trimestres y la ubicación de los festivos. Por ello no se trata de un calendario fijo. En este curso 2025-2026, esa planificación ha supuesto decir adiós a los días libres de febrero y reubicarlos en otoño.