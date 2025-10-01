Madrid empieza a vacunar a bebés contra el VRS: los ingresos han bajado un 90% gracias a vacunar a casi 5.000 menores

La Comunidad de Madrid comienza este miércoles a vacunar a los bebés para protegerlos frente al virus respiratorio sincitial (VRS), causante - entre otras infecciones- de la bronquiolitis.

Esta es la tercera campaña vacunal de la región desde que el gobierno de Isabel Díaz Ayuso decidiera incluir en el calendario vacunal esta dosis que, si se adquiere en una farmacia de manera individual, puede rondar los 250 euros.

La Comunidad de Madrid estima que los beneficiarios de esta tercera campaña anual serán alrededor de 50.000 lactantes. Los niños con menos de seis meses –nacidos entre el 1 de abril y el 30 de septiembre de este año– serán inmunizados a lo largo del mes de octubre con cita previa.

La vacuna se inoculará en nueve hospitales públicos del Servicio Madrileño de Salud: 12 de Octubre, Niño Jesús, Gregorio Marañón y La Paz, todos ellos en la capital, así como Puerta de Hierro Majadahonda, Sureste (Arganda del Rey), Móstoles, Infanta Cristina (Parla) y Henares (Coslada).

Por su parte, los que lo hagan entre el 1 de octubre de este año y el 31 de marzo de 2026, temporada de transmisión del VRS, recibirán esta protección en las maternidades de la región donde nazcan, antes de recibir el alta hospitalaria.

Para informar a las familias, la Dirección General de Salud Pública de la Consejería de Sanidad les ha enviado mensajes SMS y ha elaborado materiales divulgativos en español, francés, inglés, árabe y chino, que se distribuirán en los hospitales y centros de salud públicos.

Este es el tercer año que la Comunidad de Madrid toma esta medida, tras adoptarla de manera pionera.

En la temporada 2024/25 se alcanzó una cobertura del 90% de la población diana, con 45.957 vacunados, volviendo a demostrar su eficacia y seguridad, con una reducción significativa de casos tanto en Atención Primaria como en hospitales, donde los ingresos bajaron hasta en un 90% respecto a los años previos al inicio del programa.

Antes de que la región vacunara a esta población diana, los datos no eran tan favorables.

En ese momento, el VRS era la principal causa de infecciones en las vías respiratorias en menores de un año, así como en adultos de más de 65 años y en personas con condiciones de riesgo.

De hecho, en 2022 provocó más de 18.000 urgencias pediátricas, más de 3.800 hospitalizaciones y más de 300 estancias en las unidades de cuidados intensivos pediátricos.

Para poder inocular todas estas vacunas, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid autorizó a mediados del mes de abril la compra 11.302.720 euros para la compra de 52.000 dosis de la vacuna frente al virus respiratorio sincitial (VRS).