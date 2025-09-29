Ayuso tras el discurso sobre Gaza de Felipe VI en la ONU: "El Rey reina pero no gobierna. Su postura debe ser conciliación"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, interviene durante el Debate sobre el Estado de la Región Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha vuelto a evitar valorar las palabras que el rey Felipe VI pronunció la pasada semana ante la ONU al respecto de la respuesta militar que está ejerciendo Israel sobre Gaza y con las que el monarca pidió al Gobierno de Israel que "detuviera la masacre" contra el pueblo palestino, sin llegar a hablar de genocidio, como reclama el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Durante una entrevista en Telecinco, la líder del PP de Madrid ha evitado entrar en valoraciones y se ha remitido a reiterar su apoyo hacia la Monarquía tras insistir en que, como región de Madrid, siempre "vamos a hacer una defensa cerrada de la institución" por su "importancia".

A renglón seguido, la presidenta ha apuntado que "el rey reina, pero no gobierna" y que "no tiene que tomar más postura que la conciliación". Palabras que no ha ampliado más allá.

Ayuso ha realizado esta valoración después de que el pasado jueves, durante un desayuno informativo en el Casino de Madrid, volviera a evitar entrar en opinar sobre las palabras del monarca, mientras que su partido, el PP de Madrid, cerraba filas en torno al monarca.

Las palabras del rey han causado gran revuelo y, de hecho, han sido utilizadas por el grupo parlamentario Más Madrid, que pretende usarlas en la Cámara regional de Vallecas para conocer la postura final de la presidenta Ayuso.

Y es que, este mismo lunes, la Mesa de la Asamblea debate (y el PP con su mayoría absoluta tiene en su mano aprobarlo o no) realizar una declaración institucional replicando las palabras de Felipe VI.

Un movimiento de los de Manuela Bergerot para obligar al Partido Popular de Madrid a decir si están de acuerdo con que el rey considerara una "masacre" lo que Israel está haciendo en Gaza.

VioGen

En otro orden de cosas, Ayuso también ha valorado la última polémica del Gobierno de Pedro Sánchez: las pulseras antimaltrato. En este sentido, ha criticado que no tengan ninguna utilidad, al tiempo que ha recordado que, este lunes, la autoridad competente a nivel regional va a solicitar al gobierno de España datos sobre cuánto y cómo han fallado estas pulseras en la región.

Además, ha criticado la falta de efectividad de otros sistemas del Gobierno central como VioGen. "Cada vez que fallece una mujer en España estaba en el sistema de VioGen", ha apuntado, tras el último asesinato de una mujer de 28 años en Sevilla.

Por ello, ha pedido al Gobierno de la nación "que deje de mentir" y deje de impulsar "leyes sectarias y lejos del rigor jurídico" que hacen que "las mujeres estén completamente desprotegidas". Además, Ayuso ha criticado que "no dimita nunca nadie" pese a los problemas que está habiendo con estas mujeres y los fallos de las pulseras y ha pedido no "acostumbrarse" a que las cosas no funcionen en España.

"Esto pasa como con las estaciones de tren. A mí me parece muy bien que le pongan nombres de mujeres a las estaciones de tren de España. Pero me importa más, como mujer y como hombre, que llegue el tren a tiempo. Nos utilizan. Es el pretendido feminismo del Gobierno", ha reprochado.