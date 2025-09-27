La Hispanidad más rentable para Ayuso: invierte 4M de euros con un retorno de 43M y roza los 700.000 asistentes

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso en la Cabalgata de la Hispanidad en Madrid el pasado año 2024. Ricardo Rubio / Europa Press

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene claro que quiere convertir a la región en la cuna de la Hispanidad en el mundo entero. Por eso, desde hace años celebra centenares de eventos alrededor del 12 de octubre que presentan a Madrid como el epicentro de la cultura latina. Un puente entre culturas a ambos lados del Atlántico que es muy rentable económicamente hablando.

Por lo menos así lo refleja un estudio económico al que ha tenido acceso Madrid Total y que refleja cómo durante la cuarta edición del evento, que se celebró del 4 al 13 de octubre, la región generó 6,5 euros de gasto directo por cada euro invertido.

O lo que es lo mismo, el gobierno de Isabel Díaz Ayuso gastó 4 millones de euros en celebrar las casi 200 actividades de la Hispanidad 2024 y esa inversión se recuperó con creces: se generó un impacto global de 43 millones de euros, de los cuales 30 millones fueron en gasto directo en turismo y ocio.

Así las cosas, el evento produjo un ROI (retorno de la inversión) de 6,5 euros por cada euro invertido en el proyecto.

Este resultado se complementa con un gasto de 4 millones de euros por parte de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid, y un valor publicitario de 9 millones de euros, equivalente al valor económico de cada impacto en medios en relación con el coste que implicaría adquirir esos mismos espacios para publicidad.

750 artistas de 22 países

Hay que recordar que la cuarta edición de la Hispanidad contó con la participación de 750 artistas de 22 países, incluyendo a México como país invitado. Ahora, la Comunidad de Madrid mira a su edición 2025 seguros de que la repercusión económica será mayor debido a la envergadura del nuevo país invitado: Argentina.

De hecho, esta será la primera vez que el gran desfile de la Hispanidad, uno de los eventos principales junto al concierto gratuito que este año protagonizará Gloria Estefan, se va a retransmitir en Estados Unidos gracias a un acuerdo con Univisión.

El consejero Mariano de Paco asegura que esta proyección irá a "más y más", sobre todo mirando a la edición de 2026, donde el país invitado será Estados Unidos. "El impacto será mayor", ha asegurado el consejero de Cultura en un encuentro con los medios que ha mantenido este viernes.

Uno de los retos para la Consejería de Cultura, y todo el gobierno regional, es conseguir "más compañeros de viaje de la empresa privada". Algo que pretenden alcanzar gracias a las buenas cifras de impacto económico que está alcanzando esta cita.

"Creo que el evento lo merece porque es muy importante para la industria cultural. Este año tenemos algún partner privado, como Repsol, pero la idea es seguir ampliando el mecenazgo y patrocinio", ha confesado.

Durante la edición de 2024 la programación, que abarcó 184 actividades culturales en 103 escenarios, con eventos como el macroconcierto de Manuel Turizo en la Puerta de Alcalá, que reunió a 100.000 personas, y la Cabalgata multicultural que transcurrió por la Gran Vía y atrajo a 250.000 espectadores.

En total, todos los días que duró la Hispanidad 2024 costó 4 millones de euros, ha atraído a un total de 690.753 asistentes, lo que supone un aumento del 22,69% respecto a 2023.

En las dos actividades principales, el ROI ha sido notable según el informe elaborado por la consultora independiente Llorente y Cuenca. El concierto de Manuel Turizo generó un retorno de 4,20 euros por euro invertido, mientras que la cabalgata alcanzó los 12,70 euros.

Según el informe, la exposición mediática ha sido otro de los puntos fuertes de la edición 2024, con más de 700 millones de impresiones en medios y con un valor publicitario total de casi 9 millones de euros, superior a la inversión de la propia Consejería que fue de unos 93.000 euros en acciones de comunicación.

La consultora estima un valor total de comunicación (estimación que representa el conjunto de beneficios, tanto tangibles como intangibles, que una entidad obtiene a través de sus estrategias y acciones comunicativas y que considera aspectos como la reputación, la confianza, el compromiso del público y el posicionamiento de marca), de 41,8 millones de euros.