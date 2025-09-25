El PP de Madrid respalda al rey tras su discurso en la ONU sobre Gaza y Ayuso evita valorar su intervención

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, este jueves minutos antes de su discurso en el desayuno de Nueva Economía Forum. CAM

Cierre de filas en el Partido Popular de Madrid en torno a la figura del Rey Felipe VI tras su discurso en la ONU sobre Gaza, en el que el monarca pidió al Gobierno de Israel que "detuviera la masacre" contra el pueblo palestino, sin llegar a hablar de genocidio, como reclama el Ejecutivo de Pedro Sánchez.

Bajo el techo del Gran Casino de Madrid, donde la presidenta de la Comunidad ha protagonizado un desayuno informativo del Forum Europa, tanto Isabel Díaz Ayuso como el alcalde de la ciudad, José Luis Martínez-Almeida, han mostrado su total lealtad hacia la Monarquía. "Es la institución que mejor representa a España", ha enfatizado la dirigente madrileña.

Preguntada por el discurso del Rey en el turno de preguntas, Ayuso ha evitado valorarlo directamente y se ha limitado a subrayar la relevancia de la Corona: "La Monarquía es la institución que mejor representa a España, la que la une y va a contar siempre con el trabajo leal, con el apoyo absoluto del Gobierno de la Comunidad de Madrid".

En cuanto al conflicto en Gaza, la presidenta ha defendido que Hamás debe entregar a los rehenes y ha pedido la intervención de países limítrofes y del resto del mundo árabe. Sólo entonces, ha valorado, podrá empezar a hablarse del fin del conflicto.

"Ojalá entreguen a los rehenes cuanto antes, que Egipto y Jordania, que son los países limítrofes, como el resto de los países árabes, se pronuncien", ha enumerado.

Ayuso ha vuelto a usar su intervención sobre el conflicto en Palestina para criticar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por usar "el drama que se vive en Palestina" para su propio beneficio y por pretender "aislar a Israel", dejando a España "como una casa sin puertas, sin ventanas, ante el panorama internacional que tenemos".

La dirigente madrileña ha reprochado la "sensibilidad inusual" del Ejecutivo hacia Palestina frente a otros conflictos internacionales, y ha advertido sobre los riesgos de despreciar las aportaciones israelíes: "Sería suicida".

Además, ha denunciado que se ofenda "en nombre de todos los españoles a los judíos", incluyendo a los judíos españoles, y ha tachado de "canallada" alimentar el antisemitismo, el fascismo y el comunismo.

Ayuso ve una relación directa entre la "inusual" defensa que hace Sánchez de la causa Palestina y los casos de corrupción que rodean a su familia y al PSOE.

"Intentó colar los 100 actos de Franco y la emergencia climática tras los incendios de este verano", recordó la presidenta, quien ha asemejado ambas preocupaciones 'repentinas' con la necesidad de Sánchez de desviar el foco mediático de su entorno.

Por su parte, Martínez-Almeida ha defendido sin matices la intervención de Felipe VI en la ONU. "El Rey ha hecho el discurso que debía hacer y, por tanto, nada más que añadir", ha declarado antes del mismo desayuno informativo.

Hay que recordar que, desde la tribuna de la Asamblea General de la ONU, el monarca imploró al Gobierno de Israel que "detenga la masacre" y recordó el profundo vínculo histórico de España con el pueblo judío, señalando que no se puede guardar silencio ante la devastación, las muertes de civiles, la hambruna o el desplazamiento forzoso de cientos de miles de personas.

"Genocidio"

Ni el alcalde de Madrid ni la presidenta regional han tachado, todavía, de "genocidio" las actuaciones militares que Israel está llevando a cabo en la Franja de Gaza. Cuando les preguntan por este tema, ambos optan por criticar la postura de Sánchez, al que "felicita a Hamás". Considerando así que el presidente del Gobierno de España está del lado de los terroristas en la solución al conflicto bélico.

De hecho, Ayuso ha subrayado que España "se queda sola en defensa y en seguridad pretendiendo aislar a Israel" y que esto convierte al país en "una casa sin puertas, sin ventanas ante el panorama internacional". Todo ello después de que otros países como Reino Unido o Francia también hayan reconocido al estado de Palestina en las últimas horas.

"Somos tan listos que hemos sabido despreciar la tecnología, las empresas, el conocimiento y las aportaciones israelíes. Y esto es suicida, tanto que a su veto sectario le ha tenido que añadir una cláusula de salvaguarda", ha añadido en su discurso ante un Casino lleno de caras conocidas en el Partido Popular, como Miguel Tellado.

La presidenta madrileña ha advertido que "nuevamente te aplauda Hamás es suicida", y ha denunciado que España se coloque como "cabeza de la extrema izquierda en el mundo".

Así las cosas, Ayuso ha concluido cargando contra quienes ofenden a los judíos en nombre de todos los españoles: "Empezando por los que son compatriotas tuyos, es una canallada; alimentar el antisemitismo, el fascismo y el comunismo es siempre el camino para el peor totalitarismo".