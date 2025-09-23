Ayuso acusa a Sánchez de utilizar la inspección fiscal de su pareja para tapar sus casos de corrupción: "No falla"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha asegurado este martes que la apertura de juicio oral a su pareja, Alberto González Amador, es un paso más en la "cronología" con la que Pedro Sánchez intenta tapar los escándalos relacionados con su entorno.

La líder del PP de Madrid, que ha atendido a los medios tras la decisión de la jueza Carmen Rodríguez Medel, ha explicado que lo primero que hizo tras conocerse la apertura de juicio oral a su pareja fue preguntarse "qué va a venir a continuación en el entorno de Sánchez".

"¡Y mira!- ha bromeado- hoy tenemos ya el procesamiento de su hermano". En este sentido, Ayuso ha asegurado que si uno coge "la historia cronológica de una inspección fiscal" -en referencia a la de su hermano, cada "anuncio que ha ido saliendo" ha ido parejo con algo que le ha ocurrido al entorno de la familia del presidente. "¡Es como un espejo!".

En este sentido, Ayuso ha insistido en que los escándalos tienen "el tamaño y la duración" que le interesa al entorno del presidente del Gobierno, al que ha acusado de controlar la "agenda mediática" y "las portadas" del país.

Sobre la inspección fiscal a su pareja, la presidenta ha vuelto a insistir en que es "más de lo mismo": una investigación a una persona que se inicia cuando "empieza a ser su pareja" sobre hechos ocurridos en una etapa que no lo era.

"No puedo entrar en ese juego. Y lo lamento. No tengo nada que ver. Es una inspección fiscal que se retrotrae a una época en la que ni siquiera nos conocíamos y me parece que hay inspecciones fiscales mucho más importantes y casos de corrupción de verdad, de escándalo, de los que hacen caer a un Gobierno", ha finalizado.

En otro orden de cosas, la presidenta también ha sido preguntada por la nueva situación procesal del hermano del presidente del Gobierno, David Sánchez, a quien la jueza Beatriz Biedma ha decidido mandar a juicio junto a Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño.

Ante esta situación, Ayuso ha insistido en que el hermano del presidente tiene "todo el apoyo de Hacienda, de los poderes del Estado, de todos los estamentos de la Abogacía, de la Fiscalía…".

Por ello, ha bromeado con la "suerte que tiene" al contar con el "apoyo mediático de 22 ministros, de medios públicos que se sufragan con el dinero contribuyente, qué suerte tiene".

"Solo espero que se conozca hasta dónde llegan las responsabilidades. Si a mí se me ocurre hacer algo así no sé dónde estaría", ha finalizado.