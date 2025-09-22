PSOE y Más Madrid afilan sus críticas hacia Ayuso tras la apertura de juicio oral a su pareja: "Nada puede tapar esto"

La oposición al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha afilado sus críticas hacia la presidenta regional tras la apertura de juicio oral contra su pareja, Alberto González Amador.

Tanto desde la dirección del PSOE de Madrid como desde la Asamblea y la Delegación del Gobierno en la región han celebrado que González Amador "va pa’lante", recuperando una expresión que popularizó la mano derecha de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez, a propósito del juicio contra el fiscal general del Estado.

La secretaria de Organización del PSOE-M, Pilar Sánchez Acera, ha exigido a la presidenta que explique "de dónde sale el dinero con el que paga su vivienda" después de que la jueza Carmen Rodríguez Medel haya ordenado sentar en el banquillo a González Amador por un presunto fraude fiscal de 350.000 euros en los ejercicios de 2020 y 2021 y pertenencia a organización criminal.

"Nunca hubo una operación de Estado tal y como ha sostenido durante tantos meses la señora Ayuso. Lo que hay es un supuesto fraude fiscal que va a ir a juicio", ha subrayado Sánchez Acera, que ha reprochado la "defensa tan férrea" de la presidenta a su pareja.

En su escrito de acusación, la Fiscalía y la Abogacía del Estado piden tres años y nueve meses de cárcel para González Amador por dos delitos fiscales en concurso con falsedad documental. La acusación popular que ejercen PSOE y Más Madrid eleva la petición a cinco años al añadir un delito contable y otro de pertenencia a grupo criminal.

Desde la Delegación del Gobierno, Francisco Martín ha insistido en que la decisión de la jueza "no se puede tapar con insultos ni vaticinios catastróficos". "No hay insulto hiperbólico ni vaticinio capaz de tapar esto", ha señalado en redes sociales el delegado, en alusión a la reacción del entorno de Ayuso.

Por su parte, la portavoz de Más Madrid en la Asamblea, Manuela Bergerot, ha ironizado sobre el futuro inmediato del empresario: "Hoy este señor está unos pasitos más cerca de Soto del Real, donde al menos tendrá la compañía de otros ilustres del Partido Popular".

A su juicio, "el fraude fiscal es una cosa muy grave, es robar dinero a todos los españoles", y ha advertido que la apertura de juicio oral manda un mensaje claro: "la ley es igual para todos y aquí nadie se escaquea de rendir cuentas".

Bergerot ha añadido que las imputaciones dejan en evidencia "las cortinas de humo" con las que, a su juicio, Ayuso ha intentado presentar el caso como un ataque político. "González Amador va a tener que asumir las consecuencias de los delitos que él mismo dejó confesados", ha concluido.