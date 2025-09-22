La juez manda a juicio a González Amador, novio de Ayuso, por fraude fiscal y organización criminal

La juez Carmen Rodríguez Medel ha decretado la apertura de juicio oral contra Alberto González Amador, novio de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En una resolución, a la que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, envía al empresario al banquillo de los acusados por dos supuestos delitos de fraude fiscal y uno de pertenencia a organización criminal.

Rodríguez Medel se encarga temporalmente de esta causa, tras la jubilación de Inmaculada Iglesias, la anterior instructora.

Y lo hace a la espera de que el juez Antonio Viejo ocupe el Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid. Eso sucederá, previsiblemente, a mediados de octubre.

El pasado mayo, Iglesias propuso juzgar a González Amador por los supuestos delitos de fraude fiscal y de falsedad documental.

Sin embargo, la defensa del novio de Ayuso recurrió esta decisión ante la Audiencia Provincial de Madrid.

Este tribunal, jerárquicamente superior al Juzgado, tiene capacidad para revocar esta decisión o, por contra, confirmarla. No obstante, no se ha pronunciado aún.

La magistrada Rodríguez Medel, pese a ello —no tiene la obligación legal estricta de esperar—, ha decretado la apertura de juicio oral contra González Amador.

Ahora bien, si la Audiencia madrileña estima el recurso del empresario, la apertura de juicio oral quedaría anulada.

En su recurso, la defensa de González Amador solicitaba que dos personas declarasen como testigo para tratar de avalar la legalidad de sus negocios y la inexistencia de facturas falsas, como sí le atribuye la Fiscalía.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.