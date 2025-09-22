Confirmado por la Comunidad de Madrid: las 3.400 nuevas viviendas de alquiler asequible de Ayuso llegan a estas zonas

La Comunidad de Madrid es, para ciertos aspectos, un fiel reflejo de lo que sucede en España. Y uno de los grandes problemas por los que atraviesa el país es el tema de la vivienda. Falta construcción, y la poca que hay, se encuentra a precios totalmente desorbitados.

Ni siquiera las personas con recursos pueden acceder ya a una vivienda sin tener que hipotecar algo más que su vida. Una escalada de precios que no parece que se vaya a detener, ya que especialmente la ciudad de Madrid va camino de seguir los pasos ya tomados por grandes urbes como Londres.

Esta situación se ha ido poco a poco generalizando en la Comunidad. Por ello, las instituciones se han visto obligadas a tomar medidas en el asunto y a introducir ayudas y medidas para intentar incentivar el propio mercado de la vivienda.

Una de las últimas ha sido anunciada recientemente por la propia Comunidad de Madrid. Se trata de la aprobación de Isabel Díaz Ayuso de la construcción de 3.404 viviendas destinadas a alquiler asequible. Además, el propio Ejecutivo regional ha confirmado que ya ha recibido más de 60 ofertas para promover la construcción de dichas viviendas.

Esta iniciativa forma parte del famoso Plan VIVE, el cual intenta crear una promoción de 14.000 nuevas casas en la Comunidad de Madrid para facilitar el acceso a la vivienda de los más jóvenes. Una medida que se encuentra impulsada por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

¿Dónde estarán las nuevas viviendas?

La Comunidad de Madrid avanza en su compromiso por promover programas de vivienda asequible. El Ejecutivo ha informado que ya ha recibido hasta 63 ofertas para la construcción de un total de 3.404 nuevos hogares.

Estas viviendas estarán dirigidas, sobre todo, a jóvenes, ya que se trata de vivienda destinada a menores de 35 años. Una iniciativa que se enmarca dentro del Plan VIVE que, a su vez, forma parte del Plan Solución Joven, el cual está impulsado por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

De momento son nueve las empresas que han optado a uno o varios de los 14 lotes en los que se ha dividido la licitación para la edificación de estos inmuebles. Y también está definida la distribución de estas viviendas por todo el territorio de la Comunidad de Madrid.

Madrid (806)

Alcobendas (750)

Tres Cantos (280)

Móstoles (307)

Arroyomolinos (365)

Colmenar Viejo (332)

Valdemoro (150)

Loeches (295)

Torrejón de la Calzada (81)

Torrejón de Velasco (38)

Jorge Rodrigo, consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, valoró así este proyecto: "Es una de las mayores operaciones de pisos en alquiler de Europa, que no solo aporta soluciones reales a jóvenes y familias, sino que también genera empleo, atrae inversión y sitúa a la Comunidad de Madrid como referente en modelos innovadores de gestión y financiación en este sector".

La presidenta Isabel Díaz Ayuso anunció en el Debate del Estado de la Región que el Ejecutivo madrileño ampliará sus políticas en este ámbito con nuevas medidas y 1.000 hogares más destinados a los menores de 35 años.

De esta forma, se alcanzarían las 5.500 viviendas, gracias a la incorporación de municipios como Alcalá de Henares, Villanueva de la Cañada o el refuerzo de proyectos en la capital, que estarán ubicados en Aravaca. De esta forma, el Plan VIVE aumentará su oferta de alquiler a precios más reducidos con 14.000 pisos más en una veintena de localidades.

Ya se han entregado cerca de 5.000 y ahora esta iniciativa, que promueve viviendas asequibles gracias a la colaboración público-privada, va a generar una inversión superior a los 1.000 millones de euros, sin coste para el ciudadano y consiguiendo hogares con certificación de construcción responsable con el medio ambiente BREEAM (Building Research Establishment Environmental).