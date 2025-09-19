Ayuso, recibida a gritos de "cómplice sionista" en Alcalá de Henares para la inauguración del curso universitario

Al grito de "la universidad pública no se vende, se defiende", "fuera sionistas de la universidad" o "que viva la lucha del pueblo palestino", decenas de personas, muchos de ellos estudiantes, se han manifestado este viernes a las puertas de la universidad de Alcalá de Henares, justo donde la presidenta madrileña va a presidir el acto de la apertura del curso académico universitario

En la protesta, organizada por estudiantes afiliados al sindicato UGT para denunciar "la grave situación de infrafinanciación" de las universidades, también se han mostrado banderas en apoyo a Palestina por la guerra de Gaza y en contra de la gestión de Ayuso.

Hacia las 12.15 horas, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha llegado hasta la puerta de la Universidad de Alcalá, donde ha sido recibida por la alcaldesa Judith Piquet y se han dirigido al interior sin hacer declaraciones y sin que las protestas alteraran su paso debido a la abundante presencia policial.

Manifestantes frente a la Universidad de Alcalá. Jesús Soler

La propia Isabel Díaz Ayuso criticó este jueves que el delegado del Gobierno hubiera autorizado justo una manifestación a las puertas del acto en el que iba a participar, asegurando que se debía a que "como Sánchez no puede pisar la calle, que no la pise nadie".

Por su parte, la Delegación del Gobierno se excusó aclarando que las manifestaciones no requieren "autorización previa" y que "sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes".

La manifestación contra Sánchez en la Universidad de Alcalá de Henares. Jesús Soler

También sin permiso previo, al otro lado de la plaza, unas 40 personas se han congregado pidiendo "la dimisión de Pedro Sánchez" en apoyo a la presidenta madrileña y con banderas de España.

Manifiesto

Una vez que Ayuso ha entrado sin problemas en la universidad, los manifestantes han leído un manifiesto en el que criticaban "la falta de dinero destinado a la universidad"

"La universidad pública necesita una financiación que garantice la investigación y la docencia. En los presupuestos de 2025 había un ridículo incremento del 0,9 por ciento, lo que muestra el desprecio de la Comunidad de Madrid por la universidad pública", aparece en el manifiesto.

El colectivo de estudiantes afirma que la solución que aporta la Comunidad de Madrid es "la Ley de Enseñanzas superiores, Universidades y Ciencia (LESUC)" que se desarrolla "a espaldas de la comunidad universitaria, sin diálogo ni consenso".

"Pretende impulsar enseñanzas superiores de carácter privado, reducir la autonomía universitaria controlando los consejos sociales y limitar el derecho de manifestación y protestas en los campus universitarios", detallan.

Informan de que desde que se conocieron "los primeros borradores de esta ley, la comunidad universitaria se ha posicionado en contra, que se pretende imponer sin diálogo o negociación".

Por ello exigen "la retirada inmediata del anteproyecto de ley y la apertura de un proceso de negociación transparente".

De este modo, la protesta estudiantil ha finalizado hacia las 12.30 horas, tras la lectura del citado manifiesto y pidiendo una "universidad pública de calidad" y al grito de "Palestina libre".