Ayuso lo hace oficial: la nueva ayuda de la Comunidad de Madrid para conseguir una hipoteca del 100% para tu casa
Si tienes menos de 40 años es posible conseguir un préstamo por el valor total de una vivienda que esté en la región y no supere los 390.000 euros.
Más información: Confirmado por la Comunidad de Madrid: la nueva bajada de impuestos de Ayuso que ayudará a miles de trabajadores.
La Comunidad de Madrid es una de las regiones de España que tiene un mayor problema en relación con la vivienda. Los precios en la zona llevan varios años disparándose, algo que no solo afecta a la capital. Tanto es así que una tierra de oportunidades ha dejado de ser la primera opción para muchos.
Y es que hoy por hoy es cada vez más difícil vivir en Madrid o en su entorno. El valor del metro cuadrado se encuentra por las nubes y cada vez hay menos territorio por habitar. Sin embargo, desde el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso son conscientes de la situación y por ello han puesto en marcha varias propuestas para intentar paliar esta problemática.
Una de las medidas estrella es el plan Mi Primera Vivienda, el cual pretende facilitar a los madrileños el acceso a su primer hogar. O más concretamente, a su primera hipoteca. Una de las últimas novedades de este programa es la incorporación de personas entre 40 y 50 años.
Esta medida, pensada sobre todo para los jóvenes, quienes suelen tener el acceso más complicado a una vivienda en propiedad por la precariedad de los salarios y las dificultades de ahorro, ahora se amplía a personas de mayor edad.
No obstante, otra de las grandes novedades que incorpora a partir de ahora el plan Mi Primera Vivienda es que las construcciones de obra nueva también se incluyen entre las opciones financiables. Así pues, los madrileños tienen más fácil acceder a hipotecas del 90%, el 95% y el 100% del valor del inmueble incluso aunque lleguen a los 50 años.
Las nuevas mejoras del plan Mi Primera Vivienda
Si eres madrileño, estás buscando casa y crees que no dispones de los ahorros suficientes, la Comunidad tiene buenas noticias para ti. A través del plan Mi Primera Vivienda es muy posible que tengas la oportunidad de acceder a una hipoteca en condiciones muy ventajosas.
Tal y como transmite el Ejecutivo regional, ya se han beneficiado de estas ayudas hasta 5.000 jóvenes, quienes han conseguido acceder, precisamente, a su primera vivienda. Sin embargo, este proyecto sigue in crescendo con incentivos que forman parte del Plan Choque 2026/2027, que incluye 15 medidas.
Lo más reseñable es que los madrileños podrán optar a hipotecas del 100% del valor del inmueble si tienen menos de 40 años, del 95% si están entre 40 y 45 años, y del 90% si tienen entre 45 y 50 años.
Además, se ha aprobado también el aumento de las promociones del Plan Vive con hasta 14.000 pisos más y el compromiso con las familias en situación de vulnerabilidad. Se sumarán 500 nuevos hogares hasta alcanzar las 2.100 viviendas tal y como transmite la Agencia de Vivienda Social.
Para poder tener acceso a alguna de las ventajas del plan Mi Primera Vivienda hay que cumplir una serie de requisitos:
- Estar empadronado en Madrid al menos dos años.
- No tener otra vivienda en propiedad.
- Tener capacidad económica para la hipoteca y los gastos, es decir, entre el 5% y el 12% del precio de la vivienda.
- La vivienda debe estar en la Comunidad de Madrid.
- El precio de la vivienda no puede superar los 390.000 euros.