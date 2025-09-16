El consejero de Transportes de Madrid tiene cáncer y deja su cargo de manera temporal: "Lo han pillado a tiempo"

El consejero de Vivienda, Transportes e infraestructuras, Jorge Rodrigo, durante un pleno en la Asamblea de Madrid. Alberto Ortega / Europa Press

El consejero de Transportes y Vivienda de la Comunidad de Madrid, Jorge Rodrigo, ha anunciado que tiene cáncer y que deja la política de forma provisional para someterse al tratamiento obligado por esta enfermedad.

"Estoy muy tranquilo porque lo han pillado a tiempo", ha asegurado el consejero en un acto con periodistas donde ha querido contar en qué situación de salud se encontraba con toda honestidad.

A Jorge Rodrigo le detectaron la enfermedad este verano durante una revisión rutinaria con lo que rápidamente los médicos establecieron un tratamiento que se puso en marcha de forma inmediata y que arranca con una operación quirúrgica que se producirá en las próximas semanas.

Rodrigo asistirá este miércoles a la reunión del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que se celebra esta semana en Alcalá de Henares y este será su último acto oficial hasta que los médicos autoricen su regreso.

La intención del consejero es estar fuera "unas semanas", aunque no ha precisado el tiempo concreto que va a necesitar para el tratamiento ni cuál es la hoja de ruta que se le plantea.

Por eso, no se sabe aún qué compañero del consejo de Gobierno va a hacerse cargo de sus tareas, todo lo relacionado con el transporte y la promoción de la vivienda en la región, puesto que, por ahora, Rodrigo no piensa dejar su actividad completamente.

Un gestor con solvencia

Jorge Rodrigo es licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, tiene un Máster de Asesoría Jurídica de Empresas por la Universidad Pontificia de Comillas y ha cursado diversos programas de gestión pública por la Universidad de Navarra (IESE Business School) y la Universidad Pontifica de Comillas (ICADE).

Se incorporó como diputado a la Asamblea de Madrid en 2019 y en 2023 pasó a ocupar su puesto actual como consejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras.

Además, ha ostentado otros cargos al frente de la Dirección General de Relaciones con la Asamblea y Coordinador del Gabinete de la Presidencia de la Comunidad de Madrid.

Anteriormente, había ocupado otros puestos en relación con la seguridad y la movilidad en el Ayuntamiento de Madrid de la mano del entonces responsable, Pedro Calvo.